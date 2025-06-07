Vicente Javaloyes exigeix una assemblea al Lleida com a soci del club per informar de la situació
“Consta als estatuts del club que si un deu per cent dels associats ho sol·licita, ha de convocar-se l’assemblea”, explicava Javaloyes.
Vicente Javaloyes, un dels vuit socis propietaris del Lleida Ponent Club de Futbol, ha sol·licitat, a través d’un burofax, que es convoqui una Assemblea General Extraordinària per informar de la situació en què es troba el club, aportant una sèrie d’informació que considera que han de saber tots els socis. “Consta als estatuts del club que si un deu per cent dels associats ho sol·licita, ha de convocar-se l’assemblea”, explicava Javaloyes.
Entre els punts de l’ordre del dia que el soci exigeix saber figuren com els dos primers la “informació i, en el seu cas, aprovació dels resultats de l’auditoria comptable i due diligence realitzada” i “informació i, en el seu cas, aprovació de les operacions vinculades, transaccions econòmiques i contractes entre Luis Pereira Barreiro o les seues empreses i el club”, l’objectiu de les quals és “saber quants diners ha posat Pereira al club durant la seua gestió”.
Quan Pereira va entrar al club, el gener del 2022, es va incorporar com a soci al costat de Luis Bautista, Ana María Marín, Rubén Muñoz i Vicente Javaloyes, cosa que els donava majoria sobre els socis ja existents, Albert Esteve, Jordi Esteve, Montse Solana i He Jun. Per diferents circumstàncies van sortir de la societat AlbertJordi Esteve i Montse Solana, entrant-hi posteriorment Marta Pereira i Marc Michael François Lapaire. Pereira i els sis socis que va incorporar i He Jun serien els vuit socis actuals.
Resta de punts
Entre la resta de punts que Javaloyes exigeix que constin en l’ordre del dia hi ha la “informació sobre el conveni” amb el col·legi Terraferma, la “informació” i “aprovació dels apoderaments atorgats a favor de Marc Torres” així com les seues retribucions. També inclou en la seua petició punts sobre la “informació sobre la sol·licitud d’avals, préstecs, crèdits i altres sistemes de finançament del club”, “informació sobre les negociacions mantingudes amb grups d’inversors interessats en el club” i la proposta d’“una acció de responsabilitat contra els membres de la junta directiva