El canvi de gestió del Lleida CF l'hauran de validar, entre d'altres, Vicente Javaloyes i l'empresari xinès He Jun que van incorporar els Esteve
Vicente Javaloyes, que va acabar demandant el club i enfrontat amb Pereira, i He Jun, figura introduïda pels germans Esteve, tindran veu i vot a l'assemblea que decidirà la cessió a un grup inversor català
Si el Lleida tanca finalment la cessió de la seva gestió a un grup inversor català, tal i com ha avançat aquest dimecres Xavier Madrona a SEGRE, la decisió final s'haurà de votar en una assemblea en la qual, entre d'altres, hi figuren l’exdirector general Vicente Javaloyes i l’empresari xinès He Jun, que va ser incorporat en el seu dia pels germans Esteve.
Xavier Madrona Rubio
L'adjunt a la presidència del Lleida CF, Marc Torres, confia que passi, malgrat mantenir la cautela. Abans s'haurà de concloure l'auditoria, que donarà un deute aproximat de 4,8 milions d'euros.