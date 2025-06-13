Iñigo Idiakez: “Alguns jugadors del Lleida es van vendre joies d’or per sobreviure”
Entrenarà la temporada vinent a Xipre, concretament a l’AEK Larnaca, club en el qual exercirà d’assistent del seu germà Imanol
El ja exentrenador del Lleida, Iñigo Idiakez, entrenarà la temporada vinent a Xipre, concretament a l’AEK Larnaca, club en el qual exercirà d’assistent del seu germà Imanol, també extècnic del Lleida, que torna al club que ja va entrenar entre 2016 i 2018 i el 2019.
Iñigo, en declaracions a aquest diari, va recordar que “hi va haver molts drames, sobretot l’últim mes al Lleida”, a causa dels impagaments. “No només per part de jugadors, també pels empleats del club. Alguns es van vendre joies d’or per sobreviure i molts van compartir apartaments petits perquè els sortís més barat”, va afegir