El Lleida CF, a les portes del descens

El Lleida CF s’encamina cap al descens administratiu després que ahir, l’últim dia de termini, no aconseguís abonar els deutes denunciats per la plantilla davant de la Comissió Mixta AFE-RFEF.

El club va demanar una pròrroga a la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) fins al dia 16 de juliol, una opció que no contempla el reglament però l’entitat blava s’empara en el cas del FC Cartagena, al qual se li ha concedit de termini fins al 31 de juliol, i manté encara l’esperança que la resposta federativa sigui positiva. Va arribar el temut dia del 30 de juny i el Lleida CF no va poder inscriure’s a la Segona RFEF com era el seu desig.

Després que fracassessin les negociacions amb un primer grup inversor , el club es va reunir fa dos setmanes amb la Diputació i la Paeria fent-los arribar l’interès d’un altre grup inversor interessat, sense revelar la seua identitat, i preguntant sobre les opcions de col·laboració de les dos institucions si aconseguia la continuïtat. Les dos li van recordar que qualsevol plantejament d’ajut econòmic estava condicionat que el club estigui al corrent de les seues obligacions amb la Seguretat Social i l’Agència Tributària.

Poc després, el Lleida CF va insinuar que aconseguiria pagar el deute a la plantilla, així com altres despeses federatives (arbitratges i sancions), tot per valor superior als 300.000 euros i que s’inscriuria a la Segona RFEF . El club va matisar, mitjançant un comunicat, que seguien les negociacions amb els suposats inversors i que no estava encara l’acord tancat fins que va arribar el dia d’ahir.

El club va emetre un nou i breu comunicat en el qual diu que “s’ha sol·licitat una pròrroga del termini per efectuar els pagaments a la Comissió Mixta AFE-RFEF”. I afegeix que “l’entitat queda a l’espera de la resolució definitiva d’aquesta sol·licitud de pròrroga”.

El reglament de l’RFEF, al seu article 212, no contempla aquesta possibilitat, però el Lleida CF, després d’un primer no federatiu, va argumentar que al FC Cartagena se li ha prorrogat fins al 31 de juliol. Així, val a recordar que l’equip murcià va jugar aquesta temporada a la Lliga Hypermotion, la competició professional dependent de LaLiga, i que va descendir esportivament.