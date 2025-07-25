Jordi Cortés, entrenador del Lleida CF, anuncia els primers fitxatges: "serà el Lleida més de Lleida dels últims anys"
Després de fer de segon la temporada passada, Cortés assumirà el repte de ser tècnic del primer equip.
Poc a poc les coses es van posant a lloc al Lleida CF. Amb la inscripció a Tercera Federació encara per confirmar per la RFEF, i amb Oscar Rubio com a jugador franquícia del nou projecte, avui ha sigut el torn de presentar l'entrenador que assumirà el repte de Tercera Federació. Jordi Cortés, que va ser el segon d'Iñigo Idiákez la segona part de la temporada anterior, assumirà el rol de tècnic principal.
Durant la seva presentació, Cortés ha confirmat que la plantilla està gairebé tancada amb un total de 18-19 jugadors fixos, als quals se sumaran quatre futbolistes més que estaran a prova. L'equip iniciarà els entrenaments el proper dilluns per preparar una temporada que es presenta plena de reptes.
El nou tècnic ha revelat que el calendari de pretemporada ja està definit, tot i que no ha especificat les seus on es disputaran tots els partits. Entre els rivals confirmats hi ha el Montsó, l'Altorricó, el Fraga, el Terrassa i el Sant Andreu. Els enfrontaments contra el Terrassa i el Sant Andreu es jugaran al Camp d'Esports i comptaran amb venda d'entrades, una oportunitat per als aficionats de veure el nou projecte en acció abans de l'inici de la competició oficial.
Un Lleida amb essència lleidatana
Cortés ha subratllat que el seu objectiu és construir "el Lleida més de Lleida dels últims anys", amb una plantilla formada per molts jugadors que ell ja coneix i que han passat pel club anteriorment. Aquesta aposta per futbolistes vinculats a l'entitat busca reforçar el sentiment d'identitat i pertinença.
Així, ha donat els primers noms dels fitxatges amb els que compta, a banda d'Oscar Rubio. Es tracta de Putxi, migcampista històric capità del Mollerussa; Quim Montenegro, jugador de banda format a la base del Lleida que l'estiu passat va firmar per l'equip sub-23 del Rio Ave portugués; Sasha Litwin, defensa fill del delegat de l'equip, que arriba provinent del Fraga; Joan Rusiñol 'Rusi', migcampista amb experiència a Segona RFEF amb San Juan, Izarra i Villanovense que ve de la Pobla de Mafumet; Sebi Serediuc, davanter rumanès de 25 anys format a la pedrera blava i que va jugar a l'Atlètic Lleida; i Aleix León, jove jugador de Balaguer que aquest any ha estat imprescindible al primer equip de la capital de la Noguera.
Además, el cuerpo técnico lo formarán Pau Prior como segundo entrenador, Jordi Baró como preparador físico, Joel Mur será entrenador de porteros i Dídac Salas será el nuevo fisioterapeuta.
Objectius realistes per a la temporada
Pel que fa als objectius esportius, l'entrenador ha estat clar i realista. Ha manifestat que la primera meta amb l'equip, que considera que es troba en bona situació, és "sortir a competir des del primer dia" i intentar aconseguir la permanència a la categoria. Cortés ha fet una crida al suport de l'afició, assegurant que els jugadors es deixaran la pell al terreny de joc i demanant paciència perquè el conjunt pugui anar millorant progressivament al llarg de la temporada.
Cortés ja compta amb experiències a les banquetes de Lleida. Ha passat pel Balaguer, el Mollerussa i el Lleida B. Es tracta d'un tècnic que coneix molt bé el futbol i els jugadors de Lleida, bagatge que li servirà per confeccionar una plantilla per aquesta lliga que el Lleida desconeix. No en va, Marc Torres, adjunt a la presidència del Lleida, li ha atorgat també el càrrec de director esportiu.
Primer equip i base
A més de la primera plantilla, el club intenta reconstruir la base. “Tindrem un Juvenil i els equips que puguem. Utilitzarem l’Annex”, va dir Torres en declaracions a Ua1, després de perdre el conveni amb Institució Terraferma i la possibilitat d’anar a Gardeny, després d’arribar a un acord aquest club amb l’Atlètic Segre.