L'Atlètic Lleida es disculpa per un bany prohibit en un llac Parc Natural de l’Alt Pirineu
Des del club atribueixen l'acció al "desconeixement" i des del parc diuen que faran “les accions oportunes”
L’Atlètic Lleida es va disculpar aquest dijous perquè alguns jugadors de l’equip es van banyar dimecres, durant una activitat senderista, en un llac pirinenc, acció que està prohibida i que van denunciar alguns usuaris de xarxes socials.
Des del Parc Natural de l’Alt Pirineu van confirmar que està prohibit banyar-se a l’estany del Baciver i que farien “les accions oportunes”. Fonts del club van assenyalar que “des de la junta directiva de l’Atlètic Lleida volem demanar disculpes públicament per l’acció, del tot involuntària i fruit del desconeixement, protagonitzada dimecres per la plantilla del nostre primer equip durant l’estada de pretemporada”.
Afegeixen les mateixes fonts que “l’equip, tal com acostuma a fer durant aquests últims anys, va fer una excursió al Baciver, un espai en el qual es van refrescar per mitigar la forta calor. Posteriorment ens vam assabentar que aquesta és una pràctica que, com a la resta de llacs i estanys del Pirineu, està prohibit a fi de protegir ecosistemes fràgils”. Van insistir que “lamentem profundament aquest fet” atribuït “al desconeixement”.
Esports
