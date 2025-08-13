FUTBOL
El Ciutat de Mollerussa, primer derbi de Tercera RFEF
Els del Pla d’Urgell reben avui el Lleida CF en un duel que es repetirà a la Lliga
Mollerussa i Lleida CF oferiran avui (19.30) amb motiu de la 25 edició del Trofeu Ciutat de Mollerussa el primer derbi lleidatà d’una temporada en què tornaran a compartir categoria, la Tercera RFEF, 35 anys després de l’última vegada, quan l’extinta UE Lleida i el club del Pla d’Urgell van coincidir a Segona B la 1889-90. Abans dels enfrontaments de lliga, previstos per a la jornada 14 al Camp d’Esports i la 31 a la capital del Pla d’Urgell, ambdós equips es mesuraran avui en la pretemporada, com un avançament de la competició real, en el que també suposarà la tornada de Jordi Cortés a Mollerussa.
Ara com a tècnic del Lleida CF, l’entrenador de Balaguer tornarà a la banqueta del Municipal d’Esports després d’abandonar el club al final de la temporada 2023-24, després de dos campanyes i mitja en les quals va aconseguir l’ascens a Tercera RFEF i la permanència a la categoria. A més, el Mollerussa també farà un reconeixement a Putxi (actualment al Lleida), Jordi Pedrós i Albert Delgado per la seua trajectòria a l’entitat, després de la sortida dels tres aquest estiu.
El partit d’avui, que serà gratis per als abonats del Mollerussa i costarà 5 euros per al públic general, significarà el tercer assaig de pretemporada per a ambdós equips, que buscaran la seua primera victòria. El Lleida CF ha encaixat dos derrotes en els seus dos primers amistosos, davant del Montsó (2-1) i davant del Binèfar (1-0).
Per la seua part, el Mollerussa va començar la pretemporada amb un triangular en el Torneig d’Històrics, en el qual va empatar davant del Martinenc (0-0) i va perdre contra el Reus (2-0), però ve d’empatar a zero en el seu segon test davant del Terrassa, un altre rival de Segona RFEF com el Reus.
En la jornada prèvia al matx, tant Lleida CF com Mollerussa van anunciar un fitxatge. El conjunt del Segrià va oficialitzar la incorporació del defensa de Salou Toni Escobedo (28 anys), que pot actuar de central o de lateral dret i arriba procedent del Calamonte, de la Tercera RFEF extremenya.
Per la seua part, el Mollerussa incorpora el centrecampista defensiu Moussa Kebe, de 22 anys, que s’incorpora a l’equip de Kiku Parcerisas després de tres temporades al Girona B, en les quals ha pogut disputar molt pocs minuts a causa de les lesions.