FUTBOL
El campió surt a escena
El Barcelona inicia al camp del Mallorca (21.00) la defensa del títol de Lliga. Flick, descontent amb el retard de les inscripcions dels fitxatges. El porter falla clamorosament en el 0-1 i el 0-3
El Barcelona inicia avui la defensa del títol de campió de Lliga. Visita el Mallorca (19.30) amb l’objectiu d’aconseguir la primera victòria i ho fa amb la baixa de Lewandowski, lesionat. L’entrenador, Hansi Flick, va admetre que no està content amb el retard en les inscripcions i que espera comptar a Son Moix amb Joan Garcia i Marcus Rashford. “No és una situació que em faci estar gaire content, però confio en el club. Hem d’esperar a demà [per avui]. La temporada passada ja va passar així. Ens centrem en el que està a les nostres mans”, va dir ahir en la roda de premsa.
Respecte a Joan Garcia, va recalcar que és “un fantàstic porter” i que la decisió d’incorporar-lo la van prendre entre “tots”. “Tek Szczesny també és un gran porter i dona suport a tots els jugadors. Estic content amb la situació que tinc a la porteria”, va indicar, abans de parlar de Ter Stegen.
“Parlem tots, i el més important és que Marc torni i pugui jugar a aquest nivell. Ho ha mostrat durant molts anys aquí, és un fantàstic porter, però és molt important que torni. Tots al club ajuden i estem al seu costat”, va subratllar.
Va valorar la marxa d’Iñigo Martínez. “No estic content que se n’hagi anat, perquè és un gran jugador. Té una gran personalitat. Seguia la nostra filosofia i era un dels líders. L’aprecio i no només com a jugador, sinó també com a persona al vestidor. Li desitjo tot el millor”, va afirmar sobre Martínez.
Considera que Gerard Martín podria ocupar la posició que deixa el basc. “Aprecio el que veig en el Gerard. La temporada passada, com a lateral esquerre, va jugar molt bé, ha millorat molt. I quan va jugar com a central, també va jugar molt bé, així que és una bona opció.” De Lamine Yamal, Flick va assenyalar que “està entrenant molt bé. Té molt marge per millorar. Estic cent per cent segur que farà una gran temporada”. “No és important quants gols marqui, és important que guanyem com a equip”, va destacar l’entrenador blaugrana.
❘ girona ❘ El Girona va començar la Lliga de la pitjor manera possible. Jorge de Frutos va liderar el Rayo Vallecano per aconseguir el triomf en el partit inaugural del torneig, ahir a Montilivi (1-3) en una tarda negra del porter Paulo Gazzaniga. El porter local va regalar el 0-1 i el 0-3 amb dos errors imperdonables i el davanter vallecà va brillar amb un gol i una assistència a Álvaro García i a més va forçar l’expulsió del porter argentí amb un penal que va anotar Isi Palazón.
L’equip de Míchel Sánchez, obligat a millorar després d’un any decebedor, va deixar una imatge preocupant i es va palesar que continua tenint molta feina als despatxos.
La igualtat va marcar els primers minuts, fins que el matx ja va començar a decantar-se a favor del conjunt visitant.
El Rayo va avisar per mediació de Florian Lejeune i Pedro Díaz i va fer el 0-1 en el minut 18. Gazzaniga va cometre un error colossal en una situació sense perill aparent en la construcció de la jugada i De Frutos va caçar la pilota a l’àrea petita per convertir-se en el primer golejador de la Lliga.
El 0-2 va arribar tot just dos minuts després i va ser una gerra d’aigua freda, provocant els xiulets del públic gironí.
En el minut 43, Gazzaniga, temerari, va arredonir una actuació terrible al cometre penal sobre De Frutos després d’intentar regatejar-lo sent l’últim home. Un se’n va anar expulsat i el rayista Isi va marcar el 0-3. A la segona part, el Girona va anotar l’1-3.
❘ vila-real ❘ El Vila-real va amargar la tornada de l’Oviedo a Primera divisió i es va imposar al quadre asturià per 2-0. D’altra banda, els dos partits que van obrir la jornada a Segona divisió es van saldar amb golejades. El Burgos es va imposar 5-1 a la Cultural Lleonesa i el Valladolid per 3-0 al Ceuta.
Koundé seguirà de blaugrana fins al 2030
El Barcelona va anunciar ahir la renovació del defensa francès Jules Koundé fins al 2030. El jugador, que va arribar el 2022 procedent del Sevilla, és una peça clau per a Flick.
El club ingressa 11 milions per Trincao
L’Sporting de Portugal ha adquirit al Barcelona el 50% restant dels drets de Francisco Trincao, que ha suposat al club uns ingressos d’11 milions, la qual cosa alleuja el fair play financer del club.
El Femení es juga avui el primer títol
El Barcelona Femení afronta avui (21.00) el primer títol de la temporada, ja que juga la final de la Copa Catalunya a Peralada davant del Badalona Women. El Barça es va classificar el passat 5 de febrer, al derrotar l’AEM per 0-6. El club va traspassar ahir Jana Fernández al Londos City Lionesses.