CICLISME
Gaudu s’imposa i iguala Vingegaard a la general
El danès manté el mallot roig en l’última etapa italiana de la Vuelta
El francès David Gaudu (Groupama-FDJ) es va imposar ahir en la tercera etapa de la Vuelta a Espanya, disputada entre San Maurizio Canavese i Ceres sobre 134,6 quilòmetres. El danès Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) va conservar el mallot roig, empatat en la general amb el vencedor del dia. Gaudu va sorprendre en els metres finals el danès Mads Pedersen, incapaç de rematar el gran treball del Lidl-Trek, i el líder, que va tornar a estar davant i va sumar segons de bonificació, després que el seu equip anunciés al matí que havia patit el robatori de diverses bicicletes del seu camió acabada l’etapa de diumenge. El triomf suposa la tercera victòria del francès a la Vuelta, després del seu doblet el 2020 a La Farrapona i La Covatilla. L’etapa va deixar el Lidl-Trek novament frustrat. Si diumenge Vingegaard va privar de la glòria Giuliano Ciccone a Limone Piemonte, ahir la decepció va tornar a recaure a la banda nord-americana. Pedersen era la seua carta principal i l’equip va treballar d’inici a final, però es va quedar sense recompensa. El pla del Lidl-Trek va començar aviat: controlar l’escapada formada per Sean Quinn (EF Education-EasyPost), Alessandro Verre (Arkéa-B&B Hotels), Luca van Boven (Intermarché-Wanty) i Patrick Gamper (Jayco-AlUla). El quartet amb prou feines va assolir un avantatge ressenyable i es va trencar al port d’Issiglio, de segona categoria. Quinn i Verre van resistir més, encara que sense opcions reals davant de l’empenta del pilot. Quinn encara ho va intentar en solitari a falta de gairebé 40 quilòmetres, però la seua aventura va morir a 19 de la meta. Des d’allà, Lidl-Trek va pressionar més i es va posicionar amb Pedersen i Ciccone al capdavant de cara a l’ascensió final a Ceres. Vingegaard, sempre combatiu, també va buscar el triomf. Tanmateix, la sorpresa la va donar Gaudu, que va saber prendre l’últim revolt amb intel·ligència, va remuntar a l’esprintador danès i va travessar primer la meta. Pedersen va quedar segon i el líder tercer, assegurant quatre segons extra i mantenint el mallot roig gràcies al millor lloc en la primera etapa. Ciccone, tercer a la general, es manté a vuit segons. Avui la Vuelta deixa Itàlia i entra a França abans d’arribar definitivament a Espanya. El pilot sortirà de Susa i afrontarà 206 quilòmetres fins a Voiron, amb una arrancada exigent de tres pujades en els primers 77 quilòmetres, dos de segona categoria.