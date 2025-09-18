El Lleida reitera que "la intenció de l’ajuntament és fer fora el club de l’estadi"
Marc Torres, no obstant, es va mostrar obert per primera vegada a negociar un conveni
L’adjunt a la presidència del Lleida CF, Marc Torres, ha respost amb duresa a les declaracions en LleidaTV de l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, sobre la situació jurídica del club i l’ús del Camp d’Esports. Torres va retreure a l’edil socialista que “els escrits del seu ajuntament demostren que l’objectiu és fer fora al Lleida de l’estadi” i va assegurar que no acceptarà imposicions, encara que per primera vegada es va mostrar obert a negociar un nou conveni d’ús de l’estadi
“Vostè va dir que les dades trenquen els relats. Ja que jo li dono dades i dates”, va contestar Torres, que va detallar els passos judicials impulsats pel consistori respecte a l’ús de l’estadi. Segons va explicar en línia del comunicat que va publicar el club fa unes quantes setmanes, l’ajuntament va demanar l’execució provisional de la sentència perquè el club deixés el Camp d’Esports, donant com a alternativa la proposta de conveni explicada el febrer, que, segons Torres, la jutgessa va qualificar de “perjudicial i excessivament restrictiva” per al club.
Posteriorment, el 24 de juliol, va ampliar que els serveis jurídics municipals van presentar un nou escrit al jutjat en el qual, sense oferir alternativa, demanaven directament que el Lleida abandonés l’estadi.
Torres va recalcar que ell no té l’obligació de donar explicacions a la ciutadania: “Jo he de retre comptes als socis, abonats i patrocinadors. Vostè, senyor Larrosa, és qui ha de respondre davant de la ciutat. Jo soc un ciutadà”. Alhora, va criticar que el consistori "ha anunciat un conveni de quatre anys amb el Força Lleida, però després de negociar amb els seus dirigents, igual que ahir es va reunir amb l’AEM per a un nou conveni". Però va denunciar que amb el club de futbol “no hi ha diàleg, només imposicions.”
El directiu va explicar que, davant de la insistència judicial de l’ajuntament, va contactar amb el coordinador de la regidoria d’Esports, Jordi Gómez, per buscar una solució política: “Li vaig dir que això ja no té sentit, que el manteniment del camp està garantit, després dels pactes que hem arribat amb els clubs. Però el silenci de l’Ajuntament em va confirmar que volien seguir endavant”.
En aquest sentit, Torres va advertir que el consistori ha reiterat en diversos escrits la voluntat que el Lleida abandoni el Camp d’Esports i va insinuar que darrere d’aquesta postura hi podria haver un “presumpte tràfic d’influències, només veient qui és la mà dreta de l’alcalde".
Malgrat la tensió, Torres va insistir que el club està disposat a negociar: “Estem oberts a parlar d’un conveni, però en una taula de negociació, no en un plató de televisió”, va acabar.