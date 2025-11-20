BÀSQUET
Paulí i Golomán coincideixen que va faltar joc col·lectiu
“A Manresa vam anar per camins separats en lloc d’unir-nos”, diu l’hongarès
L’Hiopos Lleida va deixar escapar a Manresa una victòria que, durant molts minuts, va semblar tenir sota control, però que va entregar en una mala segona part, especialment l’últim quart, en el qual va desaparèixer com a equip i van aflorar els individualismes. Dos dels seus protagonistes, Oriol Paulí i Gyorgy Golomán, van coincidir ahir que al Nou Congost l’equip va perdre la seua essència i li va faltar joc col·lectiu. “En l’últim quart els obstacles se’ns van posar pel mig i en lloc d’unir-nos, vam anar per camins separats”, va apuntar el pivot hongarès, que va puntualitzar que “per a un equip com el nostre, el més important és jugar com el bloc que som. És l’única manera de guanyar i és una cosa en què hem de posar èmfasi”.
“Tots hem de sumar”
Paulí, per la seua part, va advocar també per repartir responsabilitats i protagonismes a la pista. “Està clar que hem guanyat partits en què Caleb (Agada) i James (Batemon) han brillat molt i han fet molts punts, però al final això és una qüestió de tots i tots hem de sumar. Tenim plena confiança en ells i volem que assumeixin aquests tirs, però també hem de sumar tots”, va afirmar.
El gironí va incidir que les individualitats d’alguns jugadors no van ser la causa principal de la derrota, sinó que n’hi va haver més. “L’individualisme que hi va haver en l’últim quart crec que no va ser el problema. El que no pot fallar és la intensitat. Ells en l’últim quart ens van passar per sobre a nivell físic i això és el que un equip com el nostre no es pot permetre. Hem d’intentar donar sempre aquest to, sobretot en defensa, perquè ens permeti córrer i ser més perillosos en atac.”
Paulí va destacar les qualitats que han situat l’Hiopos a la zona mitjana-alta de la classificació. “Som un equip que si defensem agressius i som sòlids en el rebot tenim mig partit guanyat. Ofensivament tenim molts recursos, però el Manresa ens va guanyar el partit per no tancar el rebot i per algunes pèrdues una mica ximples per la nostra part. De vegades guanyes partits i sembla que aquell dia el rival no estava fi, però és al contrari, hem de donar molt valor a victòries com les de Baskonia o Barça, que són rivals de molt nivell”, va assenyalar.
D’altra banda, tant Oriol Paulí com Gyorgy Golomán han estat convocats per les seues respectives seleccions per a la pròxima finestra FIBA. El magiar, que ja és un assidu, assegura que “jugar per a la meua selecció i representar el meu país és sempre un honor”, mentre que el gironí, que torna un any després de la seua última presència, el novembre del 2024, va assegurar que “hi ha un canvi de seleccionador i sempre està bé que et continuïn cridant. Estic molt motivat”.