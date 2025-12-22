El Hiopos Lleida fa oficial la incorporació del base Xavier Castañeda
Arriba en qualitat de cedit per l'Unicaja Màlaga
El Hiopos Lleida ha fet oficial la incorporació del base nord-americà nacionalitzat per Bòsnia Xavier Castañeda, que recalarà a les files del conjunt lleidatà cedit per l’Unicaja, tal i com ha publicat aquest dilluns SEGRE.
Castañeda estava sense entrenar amb el conjunt malagueny des de divendres i no va entrar a la convocatòria del duel contra el Baskonia (90-93) perquè estava previst que arribés ahir a Lleida per incorporar-se de forma imminent a la disciplina de Gerard Encuentra.
Castañeda, nascut a Illinois i de 25 anys, va arribar a l’Unicaja aquest estiu procedent del Bourg Basket francès, on va tenir una participació destacada la passada campanya (17,1 punts i 3,5 assistències de mitjana).
No obstant, mai no ha trobat el seu lloc a la rotació d’Ibon Navarro, ja que només va participar en cinc de les sis primeres jornades de Lliga, amb 10 minuts de mitjana per partit i només un punt. Des que va deixar de jugar a la Lliga, el 8 de novembre, la seua participació s’ha limitat a la Eurocup, competició en la qual va jugar tres partits en aquest període, l’últim a casa davant del Karditsas grec la setmana passada (115-84). L’arribada de Castañeda podria comportar la sortida d’alguns dels actuals jugadors exteriors, tot i que encara no hi ha presa cap decisió definitiva en aquest sentit.