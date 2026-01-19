L'Audiència ratifica l'arxivament de la denúncia del Lleida CF contra Larrosa pel Camp d'Esports
El tribunal provincial diu que no hi ha cap indici de tràfic d’influències i falsedat documental amb la gestió de l'estadi
L’Audiència Provincial de Lleida ha desestimat el recurs d’apel·lació presentat pel Lleida CF contra la interlocutòria del jutjat d’instrucció número 2 que va arxivar la denúncia contra l'alcade, Fèlix Larrosa; el seu cap de gabinet, Xavier Batalla, i la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias per presumptes delictes de falsedat documental i tràfic d’influències relacionats amb la gestió del Camp d’Esports. Així, l'Audiència descarta que hi hagi cap indici dels delictes denunciats i coincideix amb el magistrat instructor en el fet que “procedeix el sobreseïment perquè no hi ha indicis de la comissió de cap comportament delictiu a la vista de les manifestacions de la part recurrent i de la documentació que s’adjunta i que no hi ha res que justifiqui l’inici i el manteniment d’una investigació judicial, sense necessitat de practicar més diligències”, segons ha anunciat l'ajuntament.
L'Audiència recorda que l’acord de rescissió del contracte de cessió d’ús del Camp d’Esports es va produir al 2022, amb l’anterior govern municipal. Aquest acord empara, diu, les accions posteriors instades des de l’Ajuntament de Lleida.
Xavier Madrona Rubio