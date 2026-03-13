FUTBOL
El Comitè considera "lleus" els insults racistes al porter del Tremp per part d’aficionats del Verdú
El Comitè de Competició de la FCF va suspendre de forma cautelar el jugador del Sallent expulsat en la batussa que va provocar la suspensió del seu partit davant l’Agramunt, del qual va incoar expedient després de les al·legacions de l’equip barceloní.
D’altra banda, el comitè va qualificar com a “incidents lleus” de públic els insults racistes al porter del Tremp per part d’aficionats del Verdú.