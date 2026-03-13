FUTBOL
Jordi Cortés, tècnic del Lleida CF: “ase magre, ple de mosques”
Abans d’un partit clau demà davant el Cerdanyola
El tècnic del Lleida CF, Jordi Cortés, va resumir la difícil situació que viu el seu equip amb el refrany “ase magre, ple de mosques”, abans d’un partit clau demà davant el Cerdanyola, l’equip que marca el descens a cinc punts dels blaus, en el qual no podrà comptar amb el seu centre del camp titular (Sasha, Silva i Rusi).
Joan Teixidó
Tanmateix, va defensar per tots els mitjans l’equip, al qual es va referir com a “herois” que “s’estan partint la cara per aquest escut, i aquesta setmana ho tornarem a fer”. Tot i així es va mostrar comprensiu amb la frustració de l’afició i va recordar que “no és el moment de recriminar-se res. Hem d’estar junts”.