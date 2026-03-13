SEGRE

Jordi Cortés, tècnic del Lleida CF: “ase magre, ple de mosques”

Abans d’un partit clau demà davant el Cerdanyola

Jordi Cortés, ahir al Camp d’Esports en la seua presentació com a primer entrenador. - LLEIDA CF

Miquel Pascual
Miquel PascualRedactor d'Esports de SEGRE
Lleida

El tècnic del Lleida CF, Jordi Cortés, va resumir la difícil situació que viu el seu equip amb el refrany “ase magre, ple de mosques”, abans d’un partit clau demà davant el Cerdanyola, l’equip que marca el descens a cinc punts dels blaus, en el qual no podrà comptar amb el seu centre del camp titular (Sasha, Silva i Rusi).

Tanmateix, va defensar per tots els mitjans l’equip, al qual es va referir com a “herois” que “s’estan partint la cara per aquest escut, i aquesta setmana ho tornarem a fer”. Tot i així es va mostrar comprensiu amb la frustració de l’afició i va recordar que “no és el moment de recriminar-se res. Hem d’estar junts”.

