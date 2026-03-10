Els principals equips de futbol de Lleida, en un compte enrere per la salvació
Actualitzem la situació dels quatre principals equips de futbol de Lleida: AEM, Atlètic Lleida, Lleida CF i Mollerussa.
No està sent l'any de AEM, l'Atlètic Lleida, el Lleida CF i el Mollerussa. Tampoc és que hagi sigut l'any del futbol, en general, a Lleida.
A Primera RFEF, l’AEM és onzè amb 20 punts. Les del Secà de Sant Pere, que tenen un partit menys que els seus principals competidors, es troben a tres punts del Cacereño, equip que marca la salvació i li va guanyar el goal average en el seu últim enfrontament (1-2).
Canvis recents, com el canvi d'entrenador a l'AEM a principi de temporada i canviar el Recasens pel Camp d'Esports, va derivar en una crisi de resultats que va comportar el retorn a finals d'any de Rubén López a la banqueta i el retorn al seu camp habitual. L'AEM lluitarà enguany per salvar la categoria després de jugar l'any passat el play-off d'ascens a Primera Divisió contar el DUX Logroño.
Li queden set jornades, entre els quals un partit ajornat que haurà de disputar davant del Betis. També jugarà contra l’Europa, ambdós rivals en descens. Porta una ratxa de 2 victòries, 1 empat i dues derrotes.
A Segona RFEF, l’Atlètic Lleida es troba en la situació més crítica entre tots els equips. Els de Cappont, que venen de perdre davant del Poblera (1-2), són setzens amb 23 punts, a set del play-out i vuit de la salvació directa, i encadenen 23 jornades en descens. L’Atlètic Lleida jugarà davant d’Eivissa, que marca la salvació, el València B, que està en play out, i Andratx, en descens. Porta una ratxa de dos empats i tres derrotes.
La seva primera aparició a Segona Federació, després de comprar la plaça que va deixar el descens del Lleida CF, no està sent bona. L'equip que es va iniciar amb Gabri a la banqueta pateix per treure el cap a la part baixa de la taula. L'entrada de Jordi López i una renovació de la plantilla al mercat d'hivern no sembla que es traslladi en resultats a la classificació.
A Tercera RFEF, el Lleida CF es cuer de tercera RFEF. Malgrat haver format una plantilla en pocs dies, i haver començat a sumar punts i bones sensacions a principis d'any, una ratxa negativa i amb mals resultats contra rivals directes el porta a ser últim a cinc punts de la salvació. El Lleida porta una ratxa de dos empats i tres derrotes.
Jugarà davant del Cerdanyola, que marca la salvació, i davant de Vilassar, San Cristóbal i Mollerussa, de la zona baixa.
I respecte al Mollerussa, l'equip del Pla d'Urgell va seguir una inèrcia molt semblant a la del Lleida. Ara, amb sis punts sumats en les darreres jornades, l'equip surt dels llocs de descens i respira per estar a dos punts per sobre de la salvació. S’enfrontarà a Vilassar i Lleida CF, en descens; i a Europa B, San Cristóbal i Can Vidalet, rivals directes. Porta una ratxa de dos victòries, 1 empat i 2 derrotes.
Actualització de marcadors: