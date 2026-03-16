Els principals equips de futbol de Lleida, en un compte enrere per la salvació
Actualitzem la situació dels quatre principals equips de futbol de Lleida: AEM, Atlètic Lleida, Lleida CF i Mollerussa.
No està sent l'any de AEM, l'Atlètic Lleida, el Lleida CF i el Mollerussa. Tampoc és que hagi sigut l'any del futbol, en general, a Lleida.
A Primera RFEF, l’AEM és onzè amb 23 punts, empatades amb el Cacereño, que marca la permanència. Les del Secà de Sant Pere tenen un partit menys que els seus principals competidors.
Canvis recents, com el canvi d'entrenador a l'AEM a principi de temporada i canviar el Recasens pel Camp d'Esports, va derivar en una crisi de resultats que va comportar el retorn a finals d'any de Rubén López a la banqueta i el retorn al seu camp habitual. L'AEM lluitarà enguany per salvar la categoria després de jugar l'any passat el play-off d'ascens a Primera Divisió contra el DUX Logroño.
Li queden sis jornades, 18 punts, entre els quals un partit ajornat que haurà de disputar davant del Betis. Porta una ratxa de 3 victòries, 1 empat i dues derrotes.
A Segona RFEF, l’Atlètic Lleida es troba en la situació més crítica entre tots els equips. Els de Cappont, que venen de perdre al camp de l'Atlètic Balears (1-0), són setzens amb 23 punts, a vuit del play-out i a nou de la salvació directa, i encadenen 24 jornades en descens. L’Atlètic Lleida jugarà davant d’Eivissa, el València B, i l'Andratx, en descens. Porta una ratxa de dos empats i quatre derrotes.
La seva primera aparició a Segona Federació, després de comprar la plaça que va deixar el descens del Lleida CF, no està sent bona. L'equip que es va iniciar amb Gabri a la banqueta pateix per treure el cap a la part baixa de la taula. L'entrada de Jordi López i una renovació de la plantilla al mercat d'hivern no sembla que es traslladi en resultats a la classificació.
A Tercera RFEF, el Lleida CF és cuer de tercera RFEF després de l'empat contra el Cerdanyola a casa. Malgrat haver format una plantilla en pocs dies, i haver començat a sumar punts i bones sensacions a principis d'any, una ratxa negativa i amb mals resultats contra rivals directes el porta a ser últim a cinc punts de la salvació. El Lleida porta una ratxa de tres empats i tres derrotes.
Encara ha de jugar contra el Vilassar, San Cristóbal i Mollerussa, de la zona baixa.
I respecte al Mollerussa, l'equip del Pla d'Urgell va seguir una inèrcia molt semblant a la del Lleida. Els sis punts sumats darrerament els va servir per sortir de la zona de descens. La derrota a casa contra el San Cristóbal els deixa un punt per sobre de la permanència. S’enfrontarà a Vilassar i Lleida CF, en descens; i a Europa B i Can Vidalet, rivals directes. Porta una ratxa de dos victòries, 1 empat i 3 derrotes.
Actualització de marcadors: