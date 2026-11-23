L'Ilerna Lleida fa oficial la sortida de Zacharie Perrin
El club lleidatà ha acceptat finalment l'oferta del Baskonia
L'Ilerna Lleida ha fet oficial aquest dilluns al matí mitjançant un comunicat un acord per a la sortida de Zacharie Perrin. Tal i com va avançar diumenge a la tarda Noticias de Álava i va poder confirmar Segre, el pivot francés deixa de ser jugador bordeus després que el Força Lleida hagi acceptat finalment la proposta del Baskonia. Perrin tenia previst arribar aquest dilluns mateix a Vitòria.
Aquesta sortida es va conèixer tot just unes hores després de consumar-se la vuitena derrota del curs, però els moviments a l’Ilerna Lleida no s’han quedat amb aquesta sortida ja cantada i el club ha tancat dos reforços per al joc interior: Dragan Apic, de 31 anys i 2,06 metres d’altura, i Ángel Delgado, 32 anys i 2,08.
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Dragan Apic i Ángel Delgado reforçaran el precari joc interior de l'Ilerna Lleida
Xavier Pujol
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Perrin fitxa pel Baskonia
Xavier Pujol