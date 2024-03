detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Abstingueu-vos de caure en situacions que d’altres manipulin. Mantingueu-vos ocupats i feu tot el possible per evitar que ningú s’aprofiti de vosaltres. Seguiu els plans originals.