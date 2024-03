detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Podeu guardar un secret? Si sou massa reveladors el tret us sortirà per la culata, i algú us robarà el protagonisme i fugirà amb les vostres idees. Mantingueu-vos enfocats en el que voleu.