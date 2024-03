detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Avui passeu desapercebuts. Com menys cridaner sigueu, més obtindreu. Concentreu-vos en el que sabeu i poseu energia i diners en l’objectiu. Digueu no a la temptació.