Què et diu per avui el teu signe del zodíac?Viviu i apreneu. Mantingueu la ment oberta i un ull atent. Qüestioneu el que no té sentit i accepteu allò que us faci sentir còmodes i bé amb vosaltres mateixos.