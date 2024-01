El més buscat a Wikipedia

Va néixer l’any 2001 de la mà d’un dels grans personatges de la història d’Internet: Jimmy Wales. Es va anomenar Wikipedia i la seva idea principal va ser la de convertir-se en una gran enciclopèdia, lliure, per Internet i escrita per milions de persones que l’editen dia a dia de forma totalment altruista.

Si parlem de la història de la Wikipedia abans hem de fer-ho de la Nupedia, molt menys coneguda, però que també va crear el mateix Wales i va ser la detonant de l’actual Wikipedia. La idea de Nupedia, nascuda un any abans, era molt similar a la de la Wikipedia, però amb la diferència que només la podien escriure experts.

I això trencava amb la idea de bidireccionalitat i d’accés lliure i per a tothom dels inicis de l’Internet popular. No va triomfar.

I poc després Wales emprenia el projecte de la Wikipedia, que cal dir que mai ha tingut una salut econòmica gaire bona. És per això que, cada poc temps, ens apareixen missatges per tal de contribuir a la causa i al manteniment de la plataforma i de la seva comunitat.

Cada dia milions de persones l’utilitzen per buscar-hi termes, conceptes i entrades elaborades per equips repartits per temàtiques, idiomes i nacionalitats. Però què hi busca la gent? Sabem, gràcies a la Wikimedia Foundation, que només l’any passat la Wikipedia en anglès va rebre 84.000 milions de visites.

I que el més buscat va ser l’entrada que explica Chat GPT, amb prop de 50 milions de cerques. De fet, podríem dir que ha sigut l’any de la IA.

Més. Al llistat hi apareixen cerques vinculades al críquet (40 milions) i a la pel·lícula Oppenheimer (30 milions).

Per trobar la primera referència popular occidental hem de baixar fins a la posició 9, on trobem Taylor Swift, a la 14 amb Barbie o la 15 i 16, amb Cristiano Ronaldo i Matthew Perry. Clar que és el llistat en anglès, però ja ens diu moltes coses.

Similar és el del cercador de Google, però les cerques no són per entrades a la Wikipedia, sinó per paraules clau, i repartides segons classificacions temàtiques: notícies, persones, esports o videojocs. Aquest llistat el trobareu al Trends de Google.