Sam Altman vs Elon Musk

Per a Musk la IA és potencialment perillosa per a la humanitat

Temps convulsos a can Internet. Els dos grans noms de la informàtica i la comunicació del 2024, Elon Musk i Sam Altman, estan a la grenya.

I tot per culpa de les implicacions de la intel·ligència artificial. Però anem per parts, que si no ens perdrem.

Sam Altman i Elon Musk tenen un passat recent comú, que no és cap altre que OpenAI, la desenvolupadora del conegut ChatGPT. Els dos empresaris en van ser fundadors, l’any 2015, amb l’objectiu de desenvolupar una eina que fos beneficiosa per a la humanitat, i sense ànim de lucre.

Un ànim de lucre que va canviar l’any 2019, quan OpenAI va obrir les portes a la possibilitat de guanyar-hi diners, per finançar-se. Poc després, l’any 2023, Microsoft comprava l’empresa per 10.000 milions de dòlars.

Elon Musk ja feia un anys que havia sortit del projecte, atret per altres empreses seves (Tesla, SpaceX...) i perquè els plans d’Altman de comercialitzar amb la IA no li agradaven. Tornem a Microsoft.

La compra dels de Redmond era per portar la IA als productes de Microsoft, amb el nom de Copilot, i fer un salt de qualitat en tot el seu ecosistema informàtic, des del sistema operatiu Windows a la suite Office (Word, Powerpoint, Excel...). I clar, tot això amb Microsoft, que és una gran corporació que té per objectiu guanyar diners, i el propòsit original d’OpenAI de fer el bé potser ha canviat per objectius mercantils.I això ens porta a les últimes notícies, que és que Musk ha denunciat Altman per, literalment, abandonar l’objectiu de crear una IA a favor de la humanitat.

Segons Musk la IA és potencialment perillosa, i els nous desenvolupaments que es fan a aquesta IA anirien en contra del contracte signat inicial, d’afavorir la humanitat.

Hi ha qui diu que darrere de tot això hi ha un projecte d’Elon Musk sobre intel·ligència artificial, anomenat Grok, i que intentaria frenar els avenços de Microsoft amb OpenAI per situar-se a la seva alçada.

El sector de tecnologia està virant cap a nous conceptes, vinculats cada cop més a la IA i les seves implicacions en la societat.