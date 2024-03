El cementiri de Google

Google no té problema per tancar bé els projectes que no li són rendibles

Que sigui la gran empresa del món digital, que tingui més de 150.000 treballadors i sigui una potència a Internet pràcticament indestructible, no fa que Google també tingui alguns desenganys. I no són pocs.

Alguns són ja històrics a la marca del cercador, que van ferir l’orgull de Brin i Page, els seus fundadors. Són, per exemple, la recerca de Google de tenir la seva pròpia xarxa social en l’època de l’auge de Facebook, amb Google+ com a intent més proper, i que va morir al cap de pocs mesos.

Són també les Google Glasses. O Wave, o Talk, o Picasa. Tot fracassos o intents fallits de Google, que una web recull sota el nom gens críptic de Killed By Google. Allà hi trobarem el cementiri de, pareu bé l’orella, gairebé 300 projectes de Google que no han tirat endavant. I que han acabat enterrats. Estan dividits per categories i ordenats per cronologia de la seva mort.

Hi trobarem 59 aplicacions, des de recent tancada Google Podcasts fins a l’antiga Google News. 210 serveis, com Google Domains o Youtube Stories. I 24 dispositius, com el Google Nexus o el Chromecast Audio. Tots han passat a millor vida.

Una eina similar és la plataforma gcemetery, que explica el mateix que killedbygoogle. N’hi ha alguna altra, que funcionen més o menys.

El cert és que Google es mou lleuger, i no li tremola el pols a l’hora d’acabar amb projectes que no li rendiran, o de canviar el nom de serveis que, això sí, poden marejar els seus usuaris. Un exemple és el servei de missatgeria de Google, que inclou el correu Gmail.

Primer es va dir Talk, després Hangouts, després Allo, després Duo, després Chat i ara Google Meet. Mateix servei, noms diferents. Hi ha alguns senyals que indiquen que no passa pel millor moment de la seva història. La clatellada de Microsoft i OpenAI en matèria d’intel·ligència artificial, o el cada cop pitjor cercador, amb resultats cada cop més controvertits, situen el moment actual en un dels més crítics de l’empresa de Mountain View. Deia al principi que Google és pràcticament indestructible. Però alerta. Encara que no ho sembli, aquest és un món líquid.