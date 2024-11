Publicat per Salvador Ribas Verificat per Creat: Actualitzat:

Un dels objectes preferits a l’hora de realitzar observacions amb telescopi és el planeta Saturn, un objecte molt agraït per a tots aquells que debuten amb un telescopi. El motiu principal és la presència dels seus espectaculars anells, que fins i tot són a l’abast dels aparells més petits, inclosos uns prismàtics de bona qualitat.

En aquests dies de tardor encara tenim l’oportunitat de gaudir d’unes bones observacions de Saturn i veurem prou bé els seus anells, però si han estat atents i constants s’hauran adonat que són poc visibles si els comparen amb altres vegades.

Convé aprofitar aquesta oportunitat que ens brinda la tardor ja que en diversos moments del 2025 els anells no seran observables i tindrem un Saturn “sense anells”.No ens hem d’imaginar que de sobte les partícules gelades i fragments de roca que ocupen uns 280.000 quilòmetres desapareixeran per art de màgia, sinó que seguiran estant allí. El que passa és no els podrem veure des de la Terra.

El nostre planeta gira en òrbita al voltant del Sol en un any i ho fa lleugerament inclinat, cosa que permet que tinguem les diverses estacions segons si el Sol incideix més o menys en un hemisferi o en un altre del planeta. El mateix succeeix amb Saturn, que en la seva òrbita de vora 30 anys al voltant del Sol també presenta certa inclinació i això fa que els anells es mostrin d’una forma o una altra.Així doncs, en aquest joc d’òrbites de Saturn i la Terra al voltant del Sol ens trobem que aproximadament cada 14 o 15 anys des de la Terra els anells els veiem de perfil i, per tant, esdevenen tan prims des del nostre punt de vista que són gairebé imperceptibles.

Hem de pensar que si bé mesuren centenars de milers de quilòmetres d’ample, el seu gruix és força més prim. Fan entre 10 metres i un quilòmetre, de manera que quan els veiem en posició horitzontal són quasi inapreciables, com si miréssim un disc de vinil a uns quants metres de distància.Aquest fet es va produir per darrera vegada l’any 2009 i ho viurem el proper any 2025, i a poc a poc ja anem notant que cada vegada són més difícils de veure en comparació als anys anteriors.

El proper mes de març estaran en angle zero i tot seguit, i durant els següents mesos, veurem els anells per la part de sota fins a tornar a ser “invisibles” el novembre de 2025. A partir d’aleshores cada cop seran més evidents fins al 2032, quan tornarem a tenir-ne la millor visió.