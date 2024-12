Auge i “caiguda” de VEVO

Si feu una mica de memòria, quan escoltàveu el Despacito de Luis Fonsi o l’Uptown Funk de Bruno Mars a Youtube, recordareu que a la part inferior dreta dels videoclips –visualitzats per milers de milions de persones– hi havia un logotip amb la marca VEVO.

VEVO és una plataforma que va néixer l’any 2009 de la mà de tres companyies: Universal, Sony i EMI. El seu objectiu era crear un lloc exclusiu on la gent consumís vídeos musicals.

Una espècie d’MTV portada a la modernitat. Les tres companyies van assegurar-se un catàleg extens i exclusiu d’artistes mundial.

Els vídeos es publicaven a Youtube i es podien veure tant a la plataforma VEVO com al mateix Youtube. Amb això augmentaven visibilitat, reputació de marca i solidesa del projecte.

Però si incrementaven tot això era gràcies a Youtube i qui se’n ressentia era precisament la plataforma base de VEVO, que era una web i una aplicació mòbil. A més, plataformes creixents com Spotify o Apple Music van significar que VEVO, com a plataforma, passés a ser residual.

Mantenia, això sí, el lideratge de ser la marca dels artistes, i mantenia la monetització a través de Youtube, que és molta tenint en compte la quantitat de visionats diaris i mensuals que generen els vídeos de VEVO. Posem-hi números.

Mensualment, VEVO genera, avui dia, 25 bilions de visualitzacions mensuals, amb 1,5 bilions d’hores vistes mensuals. I tot això és possible als més de 900.000 vídeos que té publicats.

És per això que l’any 2018 VEVO va decidir reestructurar el negoci, tancant l’aplicació mòbil i la seva pròpia plataforma, i quedant-se com a agència de representació i producció amb base a Youtube. Per tant, podem parlar de caiguda de VEVO com a negoci inicial, però la seva història està basada en l’èxit de les cançons que han produït.

Les dues cançons amb les quals començava aquest article formen part del podi de les més escoltades de la història de tots els temps a VEVO. Les deu primeres cançons d’aquest llistat sumen més de 50.000 milions de reproduccions. Un èxit d’un negoci fallit.