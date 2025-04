Jordi Villegas: “Busco transmetre emocions”

Jordi Villegas és un artista urbà lleidatà que ha trobat en l’espai públic el lloc perfecte per transmetre les seves emocions i els seus missatges en forma de cartells, amb frases breus pensades per despertar els sentiments en aquelles persones que llegeixen les seves expressions pel carrer. Aquest projecte va néixer el 10 de setembre del 2022, durant l’època postpandèmia, i fins a dia d’avui es propaga a través de les xarxes socials. Acumula més de 44.600 seguidors a Instagram i més de 43.500 a TikTok, essent els seus principals canals de comunicació per arribar al seu públic, ja que molts dels cartells que penja són efímers.

“Vaig pensar que la millor manera de donar missatges a la gent curiosa era mitjançant cartells al carrer, que permetessin aturar-se i llegir-los”, explica Villegas a SEGRE. El principal objectiu de les seves intervencions és clar. “El que busco és transmetre emocions i generar reflexions en qui es creua amb els meus missatges, tot i que siguin efímers”.

També destaca que l’essència del seu art es troba en la interpretació que fa cada persona dels seus diferents missatges: “Potser per a mi significa una cosa, però per a qui el llegeix pot tenir un altre sentit, segons el moment que estigui vivint. Aquest és l’art de la literatura”. Aquest intercanvi emocional entre l’artista i el lector ha portat moltes persones a compartir-li històries sobre com les seves frases els han ajudat en moments difícils de les seves vides.

La figura de Villegas és parcialment anònima a les seves xarxes i se centra a generar impacte directe en les seves creacions en l’entorn urbà. Va iniciar la seva trajectòria a la seva ciutat natal, Lleida, però amb el temps ha pogut anar compartint els seus missatges en grans ciutats com Barcelona, Madrid, València o Roma.

L’artista creu fermament en el poder transformador de les paraules, i amb les seves frases busca aportar el seu punt positiu en un espai urbà on majoritàriament domina la publicitat o els missatges buits. Gràcies a les xarxes, ha pogut fer-se conegut compartint el seu art cercant poder ajudar la gent. “Les frases que faig estan fetes perquè t’abracin”.

El seu logotip, que es pot veure en els seus vídeos a les xarxes, és una abraçada de dues persones en forma de cor que creen la inicial del seu cognom, simbolitzant tot plegat el seu objectiu de fer feliç la gent.