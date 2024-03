Voltar Europa seguint esdeveniments esportius

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Són molts els aficionats a seguir arreu del món esdeveniment esportius, fet que els permet, per una banda, viatjar i visitar nous indrets i països i, per l’altra, gaudir de l’aventura que suposa participar en efemèrides que sens dubte ocupen un lloc en la història. Enguany la ciutat de París, amb els Jocs Olímpics; Alemanya, amb la celebració de l’Eurocopa de futbol, i Londres, amb la final de la Champions League, són sens dubte unes destinacions que qualsevol aficionat i viatger no es voldrà perdre.

S’estan remenant xifres de rècord per a la propera edició dels Jocs Olímpics, que tindran la seu a la capital francesa del 26 de juliol a l’11 d’agost. París rebrà un total de 206 delegacions esportives més les 182 dels Jocs Paralímpics, 15.000 atletes que competiran en 32 esports. Els Jocs sempre han esdevingut un espectacle mundial, seguit de 3.000 milions de teleespectadors, amb la cerimònia d’obertura com a moment culminant de l’esdeveniment.

Però, en aquesta ocasió, l’esport també sortirà dels estadis i alguns dels grans monuments acolliran proves, com els Camps Elisis, que es transformaran en una pista gegantina d’atletisme, o el Sena, en una piscina. I en la seva aposta per la innovació, aquests Jocs tindran proves en què podrà participar el públic en general. També algunes competicions se celebraran fora de París. Marsella acollirà les proves de vela, el futbol se celebrarà a Bordeus, Lió, Saint-Étienne, Niça, Nantes i Marsella (a més de París), l’handbol tindrà lloc a Lilla, i les proves de surf se celebraran en un dels llocs més bells del món, l’onada de Teahupo’o a Tahití, una població de la costa sud de l’illa on es troba una de les onades més perilloses del món.

A més, si tot va bé, la catedral de Notre-Dame, tancada des del 2019 arran d’un devastador incendi, reobrirà les portes el 2024. També el Grand Palais, amb el sostre de vidre art nouveau més impressionant que mai després d’una reforma de 466 milions de euros, o la nova seu de la Fondation Cartier, molt a prop del Louvre, a l’històric Louvre des Antiquaires (1852), que és l’atracció estrella de l’any. Els que viatgin a París tindran a un pas molts altres encants de França i l’oportunitat de tastar l’art de vivre a la francesa, des de bistros locals fins a restaurants gurmet i tiers-lieux, n’hi ha per a tots els gustos i butxaques.

Alemanya acollirà l'Eurocopa de la UEFA.

Alemanya donarà la benvinguda a milers d’aficionats al futbol l’estiu del 2024 per a l’Eurocopa de la UEFA que se celebrarà del 14 de juny al 14 juliol del 2024. Els partits es disputaran a les deu ciutats amfitriones de Berlín, Colònia, Múnic, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart i Düsseldorf. Espanya serà una de les seleccions participants. A la primera fase, ho farà davant de Croàcia el 15 de juny a les 18.00 hores a l’Estadi Olímpic de Berlín. Ubicat al cor de la vibrant ciutat de Berlín, és molt més que un simple recinte esportiu; és un símbol de la història, la innovació i la passió atlètica. Al segon partit Espanya es jugarà la primera plaça contra Itàlia el dia 20, en un dels estadis més emocionants: l’Arena “auf Schalke”.

El que cal no perdre's abans i després del partit és l'antiga mina de Zollverein a Essen, declarada Patrimoni de la Humanitat i que alberga diversos centres de cultura, oci i innovació.

Londres. La capital britànica acollirà el dia 1 de juny la final de la Champions LeagueProchasson Frederic

La final de la Champions League del 2024 es disputarà l’1 de juny. La seu de la final serà l’Estadi de Wembley, a Londres. L’esdeveniment més important del calendari del futbol europeu de clubs torna a la seu londinenca per vuitena vegada. Els que acudeixin a la capital britànica, a més de bon futbol, tindran moltes novetats per gaudir, com el Museu de Shakespeare, que se centrarà en la cultura de Londres al segle XVI i en la vida i inspiracions del famós dramaturg; el Chelsea Flower Show del 21 al 25 de maig als terrenys de l’Hospital Reial de Chelsea transformats amb impressionants mostres hortícoles per a la prestigiosa Exposició de Flors RHS de Chelsea... I no oblidem que per als aficionats al tennis el torneig de Wimbledon se celebra de l’1 al 14 de juliol