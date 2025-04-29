Figures emblemàtiques de l’espiritisme lleidatà
Una filosofia revolucionària: la igualtat entre homes i dones. L’espiritisme no sols va ser un moviment espiritual, també un catalitzador de transformacions socials. Aquesta doctrina, apareguda a mitjan segle XIX sota el guiatge d’Allan Kardec, va proclamar la igualtat entre homes i dones, una idea revolucionària per a l’època. Qualsevol persona, independentment del gènere, podia actuar com a mèdium i desenvolupar- se espiritualment, fet que empoderava les dones i trencava les restriccions tradicionals del gènere.
Reportatge
L’espiritisme a Lleida: una revolució oblidada entre feminisme, lliurepensament i repressió
Maria ribes Vilà
Un dels referents més importants d’aquest pensament va ser la revista La Luz del Porvenir, fundada per Amalia Domingo Soler el 1879. Aquesta publicació, escrita per dones, dirigida i adreçada a dones, esdevingué un espai de reflexió i reivindicació feminista. Col·laboradores destacades com Ángeles López de Ayala, Rosario de Acuña, Belén de Sárraga, Carmen de Burgos o Emilia Pardo Bazán van contribuir a promoure la igualtat de drets. A Lleida, les primeres dones lliurepensadores escrivien a la revista El Buen Sentido, expressant idees que transcendien les convencions socials de l’època.
Figures emblemàtiques de l'espiritisme lleidatà
- Domènec de Miguel Cors: Director de la Normal de Lleida. Introductor de l’espiritisme a Lleida.
- Josep Amigó Pellicer: Director d’El Buen Sentido. Autor de Roma y el Evangelio i Nicodemo, considerats clàssics de l’espiritisme.
- Marià Torres Castellà: Metge, autor de La Religió futura, padrí de Màrius Torres.
- Violeta: Lleidatana misteriosa lloada per grans figures del feminisme de l’època per l’altíssima qualitat literària dels seus escrits.
- Manuel Capdevila Perelló: Nascut a Preixana. Va ser cap de la Germandat Espiritista Evangèlica.
- Carme Piferrer i Àurea Amigó Folch: Lliurepensadores lleidatanes que signaven els seus escrits amb noms i cognoms.
- Víctor Melcior Farré: Metge nascut a Almenar divulgador de l’espiritisme de fama internacional.
- Onofre Viladot: Secretari d’Isona, autor de Cartas de ultratumba. Obra mediuménica a partir de comunicacions amb el més enllà.
- Humbert Torres Barberà: Alcalde de Lleida, estudiós de la metapsíquica, defensor del lliurepensament, pare de Màrius Torres.
- Irene Solans: Va mantenir la flama de l’espiritisme lleidatà durant els difícils anys del franquisme i va obrir un nou centre a Lleida