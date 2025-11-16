El Lleida cau al camp del líder (2-0)
L’equip de Jordi Cortés ha mantingut un bon bloc ordenat però un gol de penal de ‘panenka’ de Josu després d’unes mans de Sempé abans d’acabar-se la primera meitat ha suposat l’1-0. Quan semblava que els lleidatans podien aixecar el partit, una rematada de cap de Gómez ha posat el 2-0 quan faltaven deu minuts per finalitzar el ‘match’.
El Lleida Esportiu ha perdut al municipal de Badalona per 2 gols a 0. El partit ha començat amb un conjunt escapulat ofegant al Lleida en els primers minuts, avui vestit de groc. Els lleidatans, però, no s’han amagat i han fet una pressió alta quan els rivals es trobaven a camp local. Tot i això, els de Badalona han anat agafant confiança i han dominat el joc, fent que un salvador Satoca hagués de reaccionar en diverses ocasions en un atac i gol. L’equip de Cortés ha estat atent a la sortida de pilota dels badalonins, qui, en algunes circumstàncies ha tingut errors i els de la capital del Segrià no han dubtat a pressionar-los per causar problemes en l’àrea local. Els del barcelonès han anat plantant-se a camp rival tot i la bona pressió. A falta de dos minuts per arribar al final de la primera meitat, unes mans de Sempé han provocat un penal que ha fet posar l’1-0 al lluminós un Josu que ha marcat a l’estil ‘panenka’ amb molta sang freda. L’àrbitre Joan Garcia ha xiulat el final de la primera part on un Lleida que s’ha defensat molt bé ha rebut un cop dur als últims instants dels primers 45 minuts.
La segona meitat, s’ha vist marcada per una baixada de ritme per part dels locals, qui han sortit a reservar el resultat sense jugar-se-la. El Lleida ha baixat també les revolucions en la pressió, executant-la de manera laxa. Els errors en sortida de pilota dels de Dólera han provocat alguna ocasió clara que hagués pogut posar l’empat a u com l'ocasió que ha tingut Russo, qui ha perdonat un xut creuat davant el porter rival Azón. Quan semblava que el Lleida podia posar les taules al marcador, una centrada lateral al segon pal de Larrosa, l’ha rematada Gómez creuada i ha posat el 2-0.
Amb els ànims baixos, el Lleida ha pogut encaixar el tercer en alguna ocasió més que Satoca i el pal han refusat. Els quatre minuts afegits per Joan Garcia han arribat al final i els de Cortés no han aconseguit sumar després de puntuar els primers tres punts la setmana passada.
La setmana vinent, el Lleida es veurà les cares contra un Cornellà, segon classificat a tres del propi Badalona. Primer de tot, lleidatans i mollerussencs disputaran els setzens de final de la Copa Catalunya dimecres 19 a les 19:30. El proper dia 23 tindrà lloc el partit al Camp d’Esports contra els cornellanencs a les 17:00.