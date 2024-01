La reina Letícia celebra el talent del futur en el marc del CongresFest a La Llotja de Lleida

detail.info.publicated agències

La reina, envoltada de més de mil joves, ha presidit al Teatre de La Llotja de Lleida el CongresFest, l’acte central del 'Tour del talent’, la iniciativa de la Fundació Princesa de Girona per estimular el creixement professional de les futures generacions.

El 'Tour del talent’, que parteix de Lleida (22 al 26 de gener), viatjarà al llarg dels propers mesos per ciutats com Salamanca (19 al 23 de febrer), Cadis (18 al 22 de març), Santander (22 al 26 d’abril) i Madrid (8 al 9 de maig).

Juntament amb la reina, també han participat de l’esdeveniment la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant; el delegat del Govern a Catalunya, Carles Prieto; l’alcalde de Lleida, Félix Larrosa i el president de la Fundació Princesa de Girona, Francisco Belil, entre d’altres.

A l’acte han assistit més de vint premiats dels guardons Princesa de Girona dels últims anys, com l’enginyera de telecomunicacions Elisenda Bou o l’empresari Rafael Jordá, que han parlat de com els premis van canviar les seues vides en termes de visibilitat i projecció.

El CongresFest, dins del 'Tour del talent’, inclou xarrades, col·loquis i actuacions musicals, com la d’Alfred García, que ha tancat l’acte amb el seu tema 'Els teus ulls'.

La reina Letícia ha aprofitat la seua estada a Lleida per visitar l’exposició d’un altre exguanyador d’un Princesa de Girona, en aquest cas d’Arts i Lletres, Juan Zamora.

La mostra 'La vida en emergencia', a la seu de la Fundació Sorigué, exposa la visió de l’artista sobre el diàleg entre art i naturalesa en un context d’escalfament climàtic.

Premi CreaEmpresa 2024

El primer premi Fundació Princesa d’Astúries de l’any que es dona a conèixer, el de la categoria 'CreaEmpresa', que ha recaigut en Antonio Espinosa de los Monteros, cofundador i conseller delegat d’'Auara', s’ha fet públic coincidint amb el CongresFest.

El jurat del premi ha destacat la seua "capacitat de crear impacte per fer front als desafiaments globals i crear empreses amb propòsit en el marc de la sostenibilitat", com és per exemple la mateixa 'Auara', que ha permès reciclar milions de botelles de plàstic.

Així mateix, han enaltit d’aquest arquitecte de formació, que també és darrere de 'Liux', dedicada als vehicles elèctrics, la seua "capacitat de lideratge i de crear empreses que transcendeixen al seu projecte personal".

El mateix Espinosa dels Monteros ha reflexionat davant del miler de joves presents sobre l’oportunitat de, formant part d’"un 1 % d’afortunats" al món, "aprofitar l’oportunitat gegantina de fer coses que mereixin la pena".

'Auara', que destina el 100 % de beneficis a finalitats socials, i va nàixer de la reflexió que només 1 de cada 10 éssers humans té accés a aigua potable, té per objectiu és portar aquest recurs a més de 200.000 persones en els propers 5 anys.

Altres finalistes del premi 'CreaEmpresa' d’aquest 2024 eren la consellera delegada i cofundadora de l’empresa emergent 'The Smart Lollipop', Diana Ballart; el fundador i conseller delegat de 'AdoptaUnAbuelo', Alberto Cabanes; la consellera delegada de Genotípia, Loreto Crespo, i la consellera delegada i fundadora d’'Ownmed Innovation', Ana Ye.

L’objectiu dels reconeixements Princesa de Girona, convocats de forma anual per la Fundació del mateix nom, és promoure i fomentar la cultural de l’esforç, crear referents i donar visibilitat i oportunitats de futur en categories com l’art i les lletres, la trajectòria internacional, els projectes socials o la investigació científica, entre altres.