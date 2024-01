El Màrius Torres resitua centenars d'alumnes per les obres de la coberta

L’institut Màrius Torres ha hagut de resituar un centenar d’alumnes, dins del mateix centre, a causa de les obres de renovació de la coberta, per substituir-la per una altra de més sostenible que permeti estalviar en consum energètic. El director, Eduard López, va explicar que fa uns dies van haver de “desallotjar tota la segona planta, abans del que ens pensàvem, així que hem hagut de recol·locar grups de Batxillerat i de laboratoris de biologia i química”.

Va explicar que a començaments de curs ja van analitzar quines zones podrien utilitzar quan haguessin de desplaçar estudiants i van optar per unes aules que estaven en desús, així com per adequar altres espais per a aquesta finalitat. Va detallar que el nombre d’alumnes que han hagut de canviar de classe assoleix pràcticament el centenar mentre que hi ha dos-cents o tres-cents afectats, que són els que feien pràctiques al laboratori que ha quedat fora de servei una hora per setmana. Aquests han d’utilitzar ara un altre dels laboratoris de l’institut. El director va indicar que aquesta reubicació és provisional, però va dir desconèixer per quant temps l’hauran de mantenir. Tot depèn del desenvolupament de les obres. Els operaris estan actualment retirant les teules antigues, que substituiran per una altra coberta més eficient. El pressupost d’aquest projecte és de 589.483,64 euros, finançats amb fons europeus.A l’Escola del Treball van aprofitar les vacances nadalenques per retirar l’amiant de la teulada, com va publicar aquest diari. A l’haver efectuat aquests treballs en període no lectiu no va caldre resituar alumnes, però sí que caldrà fer-ho quan canviïn les finestres, treballs que s’han programat per a la primavera, quan ja no sigui necessària la calefacció. Llavors, s’instal·larà els estudiants de les classes afectades a la sala d’actes, el claustre i l’aula de formació per a empreses.