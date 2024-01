Dispositiu policial davant les queixes per molèsties i incivisme al Clot

La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra van fer un dispositiu conjunt de seguretat ciutadana divendres a la tarda al barri del Clot de les Granotes. Concretament es va dur a terme a l’entorn de l’Escola del Treball i l’Eix Comercial. L’actuació es va saldar amb dos detinguts que tenien en vigor sengles ordres judicials de recerca i arrest dictades per jutjats, a més a més de nou denúncies i setanta-nou persones identificades, entre elles alguns menors d’edat.

La tinenta d’alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, va destacar que “l’operatiu policial va ser programat per motiu de les reiterades queixes dels veïns i veïnes per molèsties i soroll, a més a més d’altres incidents procedents, especialment, d’alguns establiments de restauració d’aquella zona”. Així mateix, va afegir que “estem atents a les necessitats i requeriments dels lleidatans i lleidatanes i vetllem per una Lleida més cívica i segura”.El dispositiu de seguretat ciutadana, que es va portar a terme amb agents uniformats i també efectius de paisà, va permetre aixecar set actes per tinença de substàncies estupefaents i consum, per tinença d’arma prohibida i per tolerància al consum de substàncies estupefaents per part del propietari d’un establiment de restauració de la zona.Així mateix, els agents policials van aixecar actes per danys a l’espai públic per fer grafitis en façanes a dos de menors d’edat que posteriorment van ser entregats als seus pares, segons va informar ahir dissabte la Paeria. Així mateix, també es va denunciar un usuari d’un patinet elèctric per circular per una zona habilitada per a vianants.