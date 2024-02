Interior instal·larà plaques solars a la comissaria dels Mossos

Infraestructures de la Generalitat va publicar divendres la licitació de l’execució d’obres de la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Lleida. El pressupost base de licitació amb IVA és de 908.864 euros i el termini per presentar ofertes acaba el 23 de febrer. Aquestes obres de millora estan subvencionades amb els fons europeus del Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP), que forma part dels fons europeus Next Generation, que busca millorar l’eficiència energètica d’aquest edifici. Concretament, es vol aconseguir una disminució, almenys, del 30% d’energia primària no renovable. La licitació surt en un sol lot i el termini d’execució de les obres, que està previst que comencin a l’abril, és de sis mesos.

També està previst que aquesta propera setmana també surti la licitació per a la millora de l’eficiència energètica a la comissaria de la Seu d’Urgell amb un pressupost d’uns 425.000, segons van informar fonts solvents.

D’altra banda, s’ha de recordar que la conselleria d’Interior també treballa en la construcció d’una segona comissaria a la capital del Segrià. L’edifici –que serà la seu de la Regió Policial de Ponent– s’ubicaria en un terreny de l’avinguda Fontanet, al barri de la Bordeta i que ha estat pressuposat per l’ajuntament ha ofert, com va avançar SEGRE el novembre passat. També podria allotjar la seu regional dels Agents Rurals.Aquesta nova comissaria seria la seu de la Regió Policial Ponent, que inclou les comarques de Segrià, Pla, Garrigues, Urgell, Segarra i Noguera. A més, fins i tot tindria capacitat per a una sala regional de comandament, que a Lleida es va tancar el febrer del 2020 i que es va traspassar a la sala del 112 de Reus.D’altra banda, Interior també impulsa la construcció d’una nova comissaria a Mollerussa, les obres de la qual es preveu que comencin el pròxim estiu. Serà la seu de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) Pla d’Urgell-Garrigues i s’ubicarà al costat del parc de Bombers. Inclourà una aula de formació i una galeria de tir. Està previst que les obres –costarà nou milions– comencin a l’estiu.