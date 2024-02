Vendes de dilluns a dijous

“Abans els dilluns eren dies per fer inventari o per tancar i descansar, però des de fa uns anys s’han convertit en dies de molta activitat, així com la resta de laborables.” Una afirmació que fa Jordi Espuña, responsable de la Sabateria Espuña, però que subscriuen la majoria de botigues de les dos principals artèries de la ciutat: l’Eix i la Zona Alta. I és que des de la pandèmia els comerciants han percebut un canvi en els hàbits dels clients, ja que han notat un descens de vendes els divendres, que històricament era juntament amb els dissabtes els dies de més activitat, en benefici dels dilluns i els dimarts, especialment. Un fet que atribueixen a l’augment dels llocs de treball que comporta treballar en cap de setmana o fer guàrdies en festiu i que la ciutadania aprofita aquests dies per anar de viatge, dinar amb família i amics o anar de festa, mentre que les compres les deixen per a la resta de la setmana.

Per a la presidenta de l’Eix, Montse Eritja, l’augment de vendes els primers dies de la setmana obeeix a un canvi en les rutines laborals dels ciutadans. “Moltes persones que estan en el sector serveis treballen en dissabte i diumenge, de manera que el seu dia de festa és dilluns i aprofiten llavors per comprar.” D’altra banda, “d’altres no treballen ja els divendres a la tarda, cosa que motiva a aprofitar més el cap de setmana per anar de viatge o estar amb la família i els amics abans que comprar”. El seu homòleg de la Zona Alta, Josep Bellera, atribueix aquest canvi a la pandèmia. “Ara la gent utilitza el cap de setmana per anar-se’n fora i compren de dilluns a dijous, entenc que es deu al fet que la gent vol aprofitar aquests dies de festa per disfrutar i aquests nous hàbits també afecten altres sectors com la restauració.” Tanmateix, tant Eritja com Bellera remarquen que, malgrat aquest augment de vendes entre dilluns i dijous, “els dissabtes continuen sent els dies de més activitat amb diferència”.Un dels aspectes positius d’aquest canvi és una major distribució de les vendes. “Els dilluns eren un dia perdut i ara és dels que tenim més activitat”, assenyala Berta Abella, responsable la botiga B&I, que afegeix que “tot el que sigui repartir vendes al llarg de la setmana és bo”. Des de la botiga Franquesa de l’Eix també corroboren aquesta nova tendència i li donen suport, ja que “els clients et venen més repartits al llarg de la jornada i de la setmana, la qual cosa evita que tinguis hores punta, i ajuda a donar un millor servei”.

Tant l’Eix com la Zona Alta han tingut un bon inici de l’any amb les rebaixes. Tanmateix, Eritja i Bellera van reconèixer que “els primers quinze dies tens moltes vendes i després s’alenteixen”. Una opinió que subscriu Magda, de la botiga Panadés i Querol, que diu que “sempre passa el mateix, comencem bé i després afluixem, però estem satisfets”. Abella afegeix que, si bé el gener “ha estat fluix per a la botiga física, les vendes online s’han disparat”. Tant la Zona Alta com l’Eix celebraran el seu mercat de les rebaixes. La primera ho farà aquest dijous i divendres i l’Eix serà a finals de febrer o principis de març.