L'ajuntament de Lleida ratifica que gairebé tota la ciutat tindrà contenidors de la brossa amb xip

Entre les mesures per a una Lleida més verda, el Pla d'Acció Municipal (PAM) de la Paeria inclou la implantació de contenidors amb identificació a la ciutat i mantenir només la recollida porta a porta en barris i zones urbanes de baixa densitat, així com a Raimat i Sucs. També la instal·lació de més carregadors per a vehicles elèctrics i més carrers de plataforma única. Respecte a la futura Zona de Baixes Emissions a la capital, Larrosa va defensar la singularitat de Lleida i va dir que avui farà pública la seua proposta i que la faran arribar al Govern. En tot cas, en el pla d’acció detalla que preveuen sistemes intel·ligents per informar a temps real del nivell d’ocupació dels aparcaments, habilitar pàrquings dissuasius connectats amb la xarxa d’autobusos, unes noves cotxeres, servei de transport a demanda a Sucs, Raimat i Llívia, un pla pilot de transport nocturn i baixadors ferroviaris al barri de la Bordeta i a Raimat.