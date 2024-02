Sis multes i trenta-set expedients oberts a grans propietaris d'habitatges a Lleida

L’Agència Catalana del Consum de la Generalitat ha imposat sis sancions i té trenta-sis expedients oberts a les comarques de Lleida a grans tenidors de pisos des del 2019 per no oferir lloguer social a famílies en risc d’exclusió residencial. En concret, dos són multes a Lleida ciutat, unes altres dos a les Borges Blanques, una a Alcarràs i una altra a Alòs de Balaguer. Quant als expedients oberts, que l’agència està actualment investigant per presumptes incompliments, n’hi ha vuit a Lleida, deu a Mollerussa, sis a Tàrrega, tres a Alcarràs, tres a les Borges, dos a Cervera, un a Balaguer, un a Alòs de Balaguer, un a Menàrguens, un altre al Palau d’Anglesola i un altre a Artesa de Lleida.

El conseller d’Empresa, Roger Torrent, i el director de l’Agència, Albert Melià, van detallar ahir que a tot Catalunya són 246 multes, per un import global de 6 milions, a 79 grans tenidors, dos de les quals copen el 44% del total de sancions (2,7 milions). Torrent no va dir-ne el nom perquè encara no existeix una sentència ferma, però sí que va anomenar les onze empreses sancionades: Coral Homes, Altamira Santander Real Estate, BTL Spain Residential Acquisitions, Wind Luxemburg, Cabot Assets Spain, Claysburg, Cimentados3, Matella, Iluro Pis Promotora Immobiliaria, Unión Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria Credifimo Establecimiento Financiero de Crédito i Aiqon Capital España.Les sancions responen a la normativa actual del 2022 que estableix que els grans tenidors han d’oferir un lloguer social abans d’interposar la demanda d’execució hipotecària o desallotjament. La Generalitat va començar a multar el 2019 després que el Tribunal Constitucional aixequés la suspensió cautelar de l’article 5 de la llei d’Habitatge del 2015, que contemplava aquesta qüestió. Quant a expedients a grans tenidors, des del 2019 se n’han obert 1.242 a Catalunya i dos firmes acumulen el 52%: Divarian Propiedad (423) i Promontoria Coliseum Real Estate (221). El BBVA figura en tercer lloc amb 87. A Lleida ciutat, Divarian acumula també nombroses multes pel mal estat dels seus immobles.

Sancions de caràcter dissuasiu

El conseller Roger Torrent va assegurar que la finalitat és “no arribar a l’expedient sancionador”, sinó que les multes tinguin caràcter dissuasiu i les empreses ofereixin lloguer social a col·lectius vulnerables. No obstant, el director de l’Agència de Consum va dir que, després de l’avís de sanció, poques donen una solució habitacional a les famílies.