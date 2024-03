Detenen dos dones per robar articles valorats en 400 euros en una botiga de Lleida

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Dos dones de 40 i 42 anys han estat detinguts com a autors d’un delicte de robatori amb violència i/o intimidació.

Els fets van tenir lloc dijous 29 a les 20:55 hores, quan una patrulla de la Guàrdia Urbana que feia la ronda a peu pel carrer Democràcia va observar dues dones assegudes en un banc amb dues bosses de grans dimensions plenes. Els agents les coneixien perquè havien estat implicades en furts comesos en diferents establiments de la ciutat. Per aquest motiu van procedir a identificar-les i van comprovar que les bosses estaven plenes d’objectes procedents d’un local comercial situat al carrer Lluis Companys.

Atès que les dones no donaven fiança de la procedència d’aquest material, els agents van efectuar gestions amb el responsable de l’establiment el qual va confirmar que efectivament tots aquells objectes havien estat robats aquella mateixa tarda en el seu local i que el valor total superava els quatre-cents euros.

El responsable va explicar a la policia que era un fet habitual i que aquestes dones sempre utilitzaven el mateix mètode, atemorien i amenaçaven els treballadors per després robar gran quantitat de productes. Per aquest motiu es va procedir a la detenció de M.P.H. i de C.P.H. de 40 i 42 anys respectivament, com a autores d’un delicte de robatori amb violència i/o intimidació.