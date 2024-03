L’assemblea territorial de Lleida de l’ANC rebutja la llista cívica

Els membres de l’assemblea territorial de la Assemblea Nacional Catalana a Lleida van acordar ahir a la nit rebutjar la proposta de llista cívica a les eleccions al Parlament que impulsa part del Secretariat Nacional. Entre altres motius, la decisió es basa en que no volen que l’entitat perdi la seua transversalitat "perquè és la clau de la força que va tenir l’Assemblea durant l’etapa 2012-2017 per forçar les formacions polítiques a avançar cap a la independència i aconseguir materialitzar el referèndum del primer d’octubre de 2017". Així mateix, expressen el seu rebuig de dependre d’una formació política, ni que l’entitat "estigui lligada a la casuística d’un Parlament sotmès a la dinàmica parlamentària espanyola". Finalment, l’acord indica que no volen perdre "la capacitat mobilitzadora de la societat civil".

Per tot això, l’assemblea territorial sol·licita al Comitè Permanent

i al Secretariat Nacional la retirada de la proposta i que, en cas que aquesta segueixi endavant, conviden als socis a votar "no". en la consulta.