Un arbre de grans dimensions cau sobre un cotxe a Lleida

El fort vent d'aquest diumenge va provocar intervencions dels Bombers per revisar façanes i retirar arbres caiguts i elements que perillaven de caure a la via pública. A la ciutat de Lleida, per exemple, es van assolir ratxes de fins a 72 quilòmetres per hora. Precisament, a la capital del Segrià és on hi va haver l’incident més gran quan un arbre va caure a sobre d’un cotxe a la intersecció entre Ferran el Catòlic i Pius XII. També van revisar un arbre de grans dimensions al Turó de la Seu Vella o van retirar unes plaques a la Bordeta. Poc abans de les 21.00 hores, els bombers van rebre un altre avís per un arbre a punt de caure al pati d'un centre escolar situat al número 92 del carrer Corregidor Escofet. A Tàrrega van acordonar un mur davant del risc de caiguda.