Reactiven un pla parcial per construir uns 1.200 habitatges entre Balàfia i el Secà

L’Institut Català del Sòl (Incasòl) ha iniciat converses amb altres propietaris dels terrenys i amb l’ajuntament per reactivar un pla urbanístic als afores de Balàfia en el qual estan previstos unes 1.200 habitatges. Així ho va confirmar a aquest diari la tinenta d’alcalde responsable d’Urbanisme, Begoña Iglesias, que va assenyalar que aquesta àrea, denominada SUR 19, és una de les zones urbanitzables els propietaris de les quals han començat els últims mesos tràmits per al seu desenvolupament.

La iniciativa de l’Incasòl obeeix al fet que és un dels principals propietaris d’aquesta àrea. Els terrenys afectats per aquest pla estan ubicats al final de Balàfia, entre l’avinguda Alcalde Porqueres, les piscines d’aquest barri, el pavelló Juanjo Garra i les piscines del Secà, a l’entorn del carrer Jordi Solé Tura. La part que ara volen impulsar l’Incasòl i altres promotors és un dels sectors en què està dividit el SUR 19, ja que aquest compta amb una superfície de 40 hectàrees i pot acollir fins a 3.100 pisos, d’acord amb el planejament vigent. De fet, l’ajuntament va aprovar l’estiu del 2007 un pla parcial que incloïa la totalitat dels terrenys i que era el més gran de la ciutat. Tanmateix, l’esclat de la crisi immobiliària pocs mesos després va provocar que la urbanització quedés aparcada. Ara, el fet que Lleida sigui una de les ciutats catalanes on l’oferta d’habitatge és menor en relació amb la demanda és un dels factors que han propiciat aquesta reactivació. Mentrestant, també tira endavant la tramitació del pla per urbanitzar 16,8 hectàrees entre Balàfia i Pardinyes –l’àrea SUR 20– en les quals podran edificar-se fins a 926 habitatges. L’avançament d’aquest pla ja va rebre el vistiplau de la Paeria en l’anterior mandat. Tal com va publicar aquest diari, inclou els terrenys situats entre els carrers Oriol Martorell i Vidal i Codina i preveu la construcció d’un vial de ronda entre Pardinyes i Balàfia. Un altre sector els propietaris del qual han començat a plantejar el seu desenvolupament, encara que segons fonts municipals de forma més embrionària, és el que comprèn d’una banda els terrenys situats més enllà de l’església de Montserrat a Ciutat Jardí i, de l’altra, una parcel·la situada entre la presó i Onze de Setembre.

L’Incasòl és un dels principals propietaris dels terrenys d’aquesta zona d’expansió de Balàfia

L’interès per revitalitzar aquest pla arriba després que la zona d’expansió de Ciutat Jardí a l’entorn d’Agrònoms i fins a l’església de Montserrat hagi estat una de les que han concentrat l’activitat immobiliària de la ciutat els últims anys, així com la implantació de noves activitats comercials, de restauració i de lleure. L’última ha estat l’obertura de l’Esclat de 4.000 metres quadrats l’any passat, en una operació que va comportar desdoblar un tram de la calçada de Rovira Roure.