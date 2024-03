El final del porta a porta a Balàfia i Pardinyes, a partir del 15 de juny

L’ajuntament ha fixat per al 15 de juny la supressió de la recollida d’escombraries porta a porta a Pardinyes i Balàfia. Aquesta és la data que figura en la modificació del contracte amb la concessionària Ilnet que es tramitarà demà a la comissió municipal de Gestió de la Ciutat. La tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Begoña Iglesias, va indicar que confien que llavors ja disposaran dels contenidors necessaris per poder deixar sense efecte aquest sistema de recollida.

L’equip de govern socialista va argumentar la decisió de posar fi al porta a porta en aquests dos barris destacant que la majoria de veïns el rebutgen. Precisament, ara s’acaben de complir tres anys de la posada en marxa en part de Pardinyes i de Balàfia, el 14 de març del 2021, en plena pandèmia. Va ser el segon sector de la ciutat on es va aplicar després de Ciutat Jardí, barri en el qual continuarà en vigor. En principi, aquesta modificació del contracte no tindrà problemes per tirar endavant, tenint en compte que el grup municipal de Junts va donar suport a la pròrroga de 18 mesos de l’actual concessió a Ilnet, en la qual ja estava previst aquest canvi.

Aquest sistema de recollida es va implantar en dos parts dels dos barris el 14 de març del 2021

Pel que es refereix al plec de bases per a la nova concessió del servei de neteja urbana i recollida de les escombraries, Iglesias va assenyalar que en els propers dies es reunirà amb els grups de l’oposició, una vegada disposi de l’informe final de l’empresa que ha redactat l’informe que servirà com a marc general per al concurs. A falta de concretar-ne els detalls, el Pla d’Actuació Municipal presentat fa unes setmanes per l’equip de govern aposta explícitament per implantar un model de contenidors tancats amb xip en la majoria de la ciutat, excepte a Ciutat Jardí, l’Horta i Sucs i Raimat. També preveu la seua aplicació al Barri Antic, però en aquest cas està molt menys clar.La intenció de l’ajuntament és poder tramitar el concurs i l’adjudicació de la concessió durant aquests divuit mesos de pròrroga de l’actual, que conclou a finals de setembre del 2025. L’anunci previ de la licitació publicat el passat 5 de febrer estima el cost global dels deu anys del contracte en 159,5 milions d’euros, la qual cosa representa una mitjana de 15,9 milions anuals. L’actual va ser adjudicat el 2006 i havia d’acabar el 2018, però la Paeria el va prorrogar primer sis anys fins al 2024 i ara un altre any i mig.