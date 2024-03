El cribratge de càncer de pulmó en fumadors troba sis casos en un any

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La consulta de fumadors d’alt risc de l’hospital Santa Maria ha detectat sis pacients amb un càncer de pulmó des que es va posar en marxa l’abril passat. Cinc estaven en un estadi inicial i han pogut tractar-se amb una cirurgia, mentre que un d’ells està rebent radioteràpia, però esperem que els resultats també siguin bons”, afirma la doctora especialista en Pneumologia que lidera la unitat, Jessica González.

L’equip continua fent valoracions respiratòries de tots els pacients, així com teràpies de deshabituació al tabac. “Hem aconseguit que un gran percentatge deixi de fumar, malgrat que moltes persones venen molt convençudes que no volen deixar-ho”, explica la doctora. De fet, algun dels pacients va començar als nou anys. “Hem d’ajudar-los i donar-los suport, perquè deixar de fumar no és gens fàcil”, valora González, que destaca la feina de les infermeres i la psicòloga de la unitat.La consulta, que col·labora amb l’àrea de Medicina Nuclear de l’hospital Arnau, ha atès uns 80 pacients d’entre 50 i 75 anys en menys d’un any. “La incidència del càncer és molt alta perquè crivellem malalts de molt alt risc”, tots amb una malaltia pulmonar obstructiva crònica, explica la doctora. Així mateix, celebra que s’han trobat nous diagnòstics i tractaments per tractar-los, i afirma que “hem agafat la dinàmica i perfilat millor la manera de crivellar”.Jessica González va participar ahir en una nova edició de les jornades d’actualització en Pneumologia de Lleida, a l’Arnau. Professionals del servei hospitalari i de l’Atenció Primària van compartir les principals novetats del sector, com l’aposta de la Primària per prescriure l’oxigenoteràpia a domicili “de forma eficaç i segura a pacients d’un perfil concret i en un entorn controlat”, segons va explicar el cap de l’àrea de gestió clínica de l’Atenció Primària de Lleida, Xavier Ichart. “La prescripció ara és més informatitzada, comunicada i segura”, va afegir.D’altra banda, el director clínic territorial de Malalties Respiratòries, Ferran Barbé, va valorar que el sector està en un “bon moment al territori”, gràcies a inversions “alineades” a les necessitats. “Si no hi ha tecnologia, no som eficients”, va concloure.

Gairebé 2.000 hospitalitzats a casa seua el 2023

El servei d’hospitalització a domicili de la regió sanitària de Lleida va registrar 1.905 ingressos el 2023. Tres de cada deu van ser persones a qui se’ls acabava de practicar alguna cirurgia. Les xifres suposen un lleuger augment respecte a l’any 2022, quan es van dur a terme 1.826 ingressos. La directora territorial de Cronicitat i Hospitalizació a Domicili, Ana Vena, destaca un augment de la complexitat dels casos que “ve determinada pel perfil de pacients que tenen una important multimorbiditat [dos o més malalties cròniques], juntament amb fragilitat funcional, cognitiva i social en alguns casos, que comporta un abordatge integral i integrat de la persona”. Vena indica que l’hospitalització domiciliària “és una alternativa que ajuda a reduir els riscos de delírium i insomni i fa partícip el pacient del seu procés”.