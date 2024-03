Les faltes en la nova selectivitat baixaran la nota un mínim del 10%

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La nova selectivitat, que es començarà a aplicar el curs vinent, inclourà preguntes tipus test, les faltes d’ortografia baixaran un 10% la nota en els exàmens i els alumnes podran triar entre diferents preguntes. Així ho reflecteix l’esborrany del projecte de reial decret elaborat pels ministeris d’Educació i Universitats. Concreta que als exercicis en els quals les preguntes requereixin la producció de textos per part de l’alumnat, la valoració corresponent a la coherència, la cohesió, la correcció gramatical, lèxica i ortogràfica dels textos produïts, així com la seua presentació, no podrà ser inferior a un 10% de la qualificació corresponent a la pregunta. Tanmateix, l’aplicació d’aquests paràmetres que baixen un 10% la nota per les faltes d’ortografia i gramaticals “podrà flexibilitzar-se en el cas de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu”.

La selectivitat constarà de cinc proves: castellà, català, història o filosofia (a elecció de l’alumnat), anglès i la matèria específica obligatòria. Els exercicis tindran un disseny que “permetrà comprovar el grau de consecució de les competències específiques de les matèries” i requeriran de l’alumnat “creativitat i capacitat de pensament crític, reflexió i maduresa”.

Eines auxiliars

Cada exercici tindrà una durada de noranta minuts i s’establirà un descans entre proves de 30 minuts com a mínim. En el cas que les preguntes o tasques ho requereixin, per a la realització dels exercicis l’alumnat podrà utilitzar documents o eines auxiliars, tals com diccionaris, calculadores, formularis o tauletes.