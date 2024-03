Més de 600 presos confinats un altre dia a les cel·les per la protesta a Lleida

La protesta dels funcionaris de presons per l'assassinat d'una companya a Mas d'Enric va obligar ahir més de 600 presos de Ponent a estar-se un altre dia a les cel·les mentre la Generalitat va tornar a demanar diàleg i va anunciar mesures. Malgrat criticar l'actitud de Justícia, els sindicats cessaran el bloqueig i avui tornarà la normalitat a la presó.

Nova jornada de bloqueig a les presons catalanes ahir per exigir més mesures de seguretat per part dels funcionaris de presons després de l’assassinat d’una companya la setmana passada a la presó de Mas d’Enric, a Tarragona. Des de les quatre del matí, treballadors del Centre Penitenciari Ponent es van concentrar a les portes de la presó, els 625 interns de la qual van tornar a passar un nou dia tancats a les cel·les al no haver-hi prou personal per garantir la normalitat a l’interior del centre. Fonts sindicals van explicar que diumenge a la nit des de la direcció del centre es va obligar vuit funcionaris a dormir a la presó mentre que ahir al matí hi havia un total de 13 funcionaris. Al migdia, es va acordar amb la direcció l’entrada de 14 funcionaris per reforçar el servei de dinar i medicació, i a l’acabar, van sortir els 13 que havien estat de matí i es va quedar la resta.

Després del gabinet de crisi, la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, va tornar a demanar “diàleg” als funcionaris, que va citar per a una nova reunió avui a les 9.00 hores. Per a la consellera, el bloqueig al diàleg és “incomprensible” i va desgranar algunes de les propostes que ja tenen preparades com la incorporació de més efectius o la creació d’unitats d’intervenció per atendre interns “amb comportaments disruptius”. Mesures que, segons els sindicats, fa temps que estan acordades. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va ser més dura amb els sindicats. Per la seua part, fonts sindicals van assenyalar que avui Ponent tornarà a la normalitat malgrat que van considerar “insultants” i “amenaçadores” les declaracions de Justícia, van insistir a exigir les dimissions d’Ubasart i del secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, i van advertir que continuaran amb les protestes.

Acord de mesures immediates per reforçar la vigilància a les cuines

La consellera de Justícia va informar ahir que, malgrat que no hi ha negociació entre els sindicats de funcionaris de presó i el Govern, sí que hi va haver una reunió amb la direcció i els empleats del CIRE, l’empresa on treballava la cuinera assassinada a Mas d’Enric. En aquest sentit, hi va haver un pacte per aplicar algunes mesures de forma immediata, en les pròximes 48 hores, com l’increment de servei de vigilància en els serveis bàsics de les presons, com les cuines; l’ús de dispositius de comunicació i botons per avisar d’una emergència per a tots els treballadors, i que hauran de portar de manera obligatòria, a més de reforçar el servei amb un mínim de dos treballadors. La consellera Gemma Ubasart i la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, van assenyalar que l’obligació de la Generalitat és recopilar tota la informació sobre el crim a Mas d’Enric per saber “si es podria haver evitat” i van afirmar que avui s’informarà de les primeres conclusions sobre la investigació de Mas d’Enric. “Es destinaran tots els recursos per garantir una millora de la seguretat i minimitzar el risc en totes les tasques que es fan a la presó”, van assenyalar.