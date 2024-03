Ubasart assegura que el crim de Mas d'Enric no era “previsible”

El departament de Justícia, Drets i Memòria introduirà mesures per millorar la seguretat als centres penitenciaris arran de l’assassinat de la cuinera de Mas d’Enric. A més d’incrementar el personal de vigilància en els serveis, especialment a la cuina, i facilitar dispositius de comunicació i botons d’alerta personal, es revisarà el nivell de risc de les diferents destinacions laborals i es valorarà si el perfil dels interns és l’adequat. Així ho va dir la consellera, Gemma Ubasart, durant la seua compareixença al Parlament, en la qual va assenyalar que el crim de Mas d’Enric “era difícilment previsible”. Sobre això, va dir que la junta de tractament de Mas d’Enric va avaluar fins a 14 vegades l’intern que va assassinar el 13 de març una cuinera i després es va suïcidar, al qual, davant de la bona conducta i desenvolupament, se li va permetre la incorporació en diferents serveis auxiliars. L’última avaluació va ser al novembre.

Així mateix, Ubasart va dir que no consta cap queixa formal ni informal de la cuinera respecte de l’intern, que també va ser valorat 12 vegades més mitjançant el Riscanvi, una eina de predicció de la reincidència. Segons la consellera, el seu risc de reincidència i de violència institucional sempre va ser baix, excepte el maig del 2020, quan va ser mitjà. També va afegir que l’únic incident protagonitzat per aquest pres, condemnat per assassinar a punyalades una dona a Valls el 2016, va ser el cop de puny que va donar a un altre intern l’octubre del 2023 perquè “l’insultava”. En la seua intervenció, Ubasart va dir que el departament assumirà la responsabilitat que toqui quan la investigació hagi acabat. No obstant, va reiterar que no pensa dimitir ni fer cessaments en un moment de gestió de crisi. Així mateix, va estendre la mà als sindicats per dialogar. Per la seua part, Junts, Vox, Cs i PPC van demanar la dimissió d’Ubasart i el PSC va reclamar que assumeixi responsabilitats. CUP i comuns van alertar que les reivindicacions dels treballadors, que ja avisen que continuaran amb les protestes, no poden implicar la vulneració de drets fonamentals. D’altra banda, segons el TSJC, el bloqueig a la presó de Lleida va suspendre 22 diligències.