Junts suspèn el pacte pressupostari amb el PSC fins que avanci el pla de l'estació

El grup municipal de Junts va anunciar ahir a l’acabar el ple que deixava en suspens el pacte pressupostari amb el govern del PSC per incomplir el seu primer punt, que instava a aprovar provisionalment el pla de l’estació durant el primer trimestre d’aquest any, un tràmit que no s’ha pogut dur a terme perquè, segons l’alcalde, Fèlix Larrosa, falta un informe de mobilitat que el ministeri de Transports va enviar a la Generalitat el 17 d’abril de l’any passat perquè l’avalés, però que en el dia d’avui no l’ha entregat a l’ajuntament. Així ho va assegurar en una atenció als mitjans dos hores després que el ple aprovés un punt important per a la tramitació del complex comercial de Torre Salses amb els nou vots de l’equip de govern del PSC. Aquest pas permetrà més endavant als seus promotors poder comprar la parcel·la que queda per ser els titulars del 100% dels terrenys. Abans de debatre el punt, els grups de PP i Junts van abandonar el saló de plens per eludir la votació, ja que en cas d’abstenir-se o votar-hi en contra podria comportar-los problemes legals. També se’n va anar la portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, ja que la promotora de Torre Salses la va denunciar davant del Tribunal de Comptes. Els altres quatre edils d’ERC i la del Comú van votar-hi en contra i els 2 de Vox es van abstenir.

Respecte a la suspensió del pacte, Larrosa va assenyalar que “Junts té tot el dret a replantejar-se aquesta situació, però no puc tirar endavant un pla al qual falten documents”, afegint que l’informe pendent d’avalar pel Govern “està perdut en un despatx d’algú d’ERC a Barcelona”. Va criticar que “és la segona vegada que la Generalitat no troba papers importants per a Lleida, i això ens situa en conflicte perquè no podem complir acords amb altres grups”. La portaveu de Junts, Violant Cervera, va reconèixer estar “estupefacta amb la Generalitat” i va plantejar dos hipòtesis de per què la Paeria no té l’informe: “O hi ha mala fe o és incompetència.” Va afegir que “no s’entén que en un projecte que portem vint anys arrossegant hi hagi aquest ball de papers” i que “si ERC tant defensa el pla de l’estació hauria d’accelerar els tràmits perquè sigui una realitat com més aviat millor”.Quant al punt de Torre Salses, Larrosa va dir estar “cansat del teatre d’alguns grups contra iniciatives particulars legítimes” i va recordar que “l’anterior govern [d’ERC i Junts] va tenir quatre anys per canviar el pla parcial de Torre Salses, el que ells no van fer no poden exigir-m’ho a mi ara”. Va recordar que “aquest tràmit era un acte necessari” i que des del juliol de l’any 2022 que la Paeria té una reclamació de danys i perjudicis dels promotors de Torre Salses de 41,6 milions d’euros “que posaria la ciutat en una situació de crisi monumental. Des que vam arribar al govern que estem apagant els focs que va provocar l’anterior”, va dir, i va posar com a exemple el conflicte judicial per l’antiga estació de busos i els problemes sobre la titularitat dels terrenys per a la nova.Per la seua part, tant el PP com Junts van emetre un comunicat justificant la seua absència en aquest debat al·legant que era un acte reglat i que votar-hi en contra seria prevaricar, i que la seua aposta comercial és el pla de l’estació al ser “el projecte que té més consens entre la ciutadania”. Cervera va afegir que el vot en contra d’ERC “és perquè sabien que nosaltres i el PP abandonaríem el ple en aquest punt i que s’aprovaria de tota manera”.Per un altre costat, el portaveu d’ERC, Juanjo Falcó, va denunciar que l’advertència sobre possibles problemes judicials va provocar “que l’oposició se senti pressionada en el seu vot”. Encara amb tot, va assenyalar que “només podem votar-hi en contra i ens reservem el dret a impugnar el punt si s’aprova” i que no estan d’acord amb l’avaluació de la finca, “que està pendent d’una revisió del seu valor, no entenem que es tracti aquest punt ara”. Per la seua part, l’edil de Vox Josep Roca va culpar “les polítiques destructives dels successius governs” per la desaparició del comerç local, i la del Comú, Laura Bergés, va dir “no estar d’acord amb la valoració del terreny” i va exigir una revisió de forma immediata.

Àmplia majoria per posar fi al porta a porta

El ple va donar ahir la carpetada definitiva a la recollida porta a porta a Pardinyes i Balàfia a partir de mitjans del mes de juny amb els vots a favor del govern del PSC (9) i dels grups del PP (5), Junts (5) i Vox (2), l’abstenció d’ERC (5) i el vot en contra del Comú (1). La tinenta d’alcalde Begoña Iglesias va recordar que tornarà al sistema d’illes de contenidors i es reforçarà la recollida d’escombraries. Va destacar el “descontentament veïnal” amb aquest sistema i que el retiren “per no desmotivar els veïns i aprofitar els divuit mesos de pròrroga del contracte de neteja per fer un nou i millor pla pilot de neteja”. El cap de l’oposició i portaveu del PP, Xavi Palau, va dir que el final del porta a porta en aquests barris és “una mesura coherent” perquè “no va agradar als veïns, no va funcionar pels horaris i la gestió i no tenia consens” i va preguntar si revertiran les sancions per no reciclar correctament. El portaveu d’ERC, Juanjo Falcó, va dir que “hi hauríem votat a favor si s’hagués tramitat bé l’expedient” quan es va prorrogar el contracte amb l’empresa concessionària en el ple de febrer. L’edil de Junts Rosa Jové va parlar del porta a porta a Ciutat Jardí i va criticar que “s’ha implantat a correcuita” i que els horaris, contenidors i bosses no són les adequades. L’edil de Vox, Gloria Rico, va demanar d’adaptar la recollida d’escombraries a les necessitats de la ciutadania i la del Comú, Laura Bergés, va demanar posposar la votació.