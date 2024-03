Detenen dos menors per robar en cotxes a Lleida

detail.info.publicated Redacció

Dos de menors d’edat, de 14 i 15 anys, han estat detinguts com a presumptes autors de diversos robatoris amb força en interior de vehicles.

Els fets s’han produït aquest dimarts de matinada, entorn de les 02:15 hores, al carrer Júpiter del barri lleidatà de la Mariola. Les dotacions de la urbana que patrullaven per la zona han localitzat a dos de menors d’edat que gràcies a la col·laboració ciutadana i de diversos testimonis, estaven sent buscats com a autors d’uns cinc robatoris en interior de vehicles estacionats al barri.

Els nois han estat detinguts com a presumptes autors de diversos robatoris amb força en interior de vehicles. Els propietaris dels vehicles violentats han estat avisats, així com els familiars responsables dels menors.