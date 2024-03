Indicis de frau en un certificat de les passades festes de Pardinyes

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un informe tècnic de la Paeria constata que el certificat d’instal·lació i muntatge de les instal·lacions no permanents desmuntables (carpes i escenari) necessari per a la llicència de la festa major de Pardinyes del 2023 que l’associació de veïns de Pardinyes (Orvepard) va aportar és “aparentment” una còpia del mateix que va presentar per a les festes del 2022, al qual es va editar la data del certificat i de la imatge de la signatura electrònica. En efecte, els informes del 2022 i 2023 són idèntics i la firma digital dels dos és a les 19.12 hores i 59 segons, però amb un any de diferència.

La Paeria es limita a dir que “hi estem treballant” i Orvepard assegura que ningú de l’associació de veïns no és responsable de la presumpta falsificació del certificat. Aquest document, firmat per un enginyer tècnic industrial, certifica el compliment de les garanties de seguretat en el muntatge de les estructures i a les instal·lacions elèctriques. Així doncs, el promotor (Orvepard) era responsable de comptar amb l’informe abans de l’inici de les festes, juntament amb certificats sobre la instal·lació i regulació dels equips limitadors de so i de les cabines dels serveis higiènics. Respecte al volum de la música, un informe tècnic del consistori certifica que cap dels limitadors de so que es van instal·lar als altaveus que es van utilitzar a les festes de Pardinyes de l’any passat no són del model que preveia l’estudi d’impacte acústic aprovat, ni reuneixen unes característiques similars.Per tot plegat, la secció de Llicències de la Paeria conclou que l’organitzador no ha acreditat que s’hagi donat compliment a la condició de posada en funcionament de la llicència municipal de la festa major de Pardinyes del 2023, per la qual cosa proposa posar-ho en coneixement del departament de Seguretat Ciutadana perquè, si procedeix, iniciï el procediment sancionador corresponent. La Plataforma per unes Festes Cíviques a Pardinyes, que va sol·licitar a la Paeria l’accés a l’expedient públic i va alertar dels indicis de frau en el certificat, afirma que l’enginyer tècnic industrial que el va firmar el 2022 els va assegurar que l’any passat no ho va fer.